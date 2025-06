Ábalos denuncia a la Policía las pintadas en su casa de Valencia y carga contra el "hostigamiento mediático"

El ex ministro José Luis Ábalos, en su casa de Valencia, tras el registro de la UCO la pasada semana.

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado ante la Policía unas pintadas aparecidas en su domicilio de Valencia el pasado sábado en "un acto vandálico" que asegura que es "consecuencia del acoso y el señalamiento de mi vivienda particular por los medios de comunicación", según ha anunciado este lunes en su cuenta en la red social X.

El bajo donde se ubica la vivienda en Valencia de Ábalos amaneció el sábado con una pintada de Sánchez corrupto, tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a presuntas comisiones en adjudicaciones de obras públicas en favor del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE y su ex asesor Koldo García. El propio Ábalos ha colgado en su cuenta de X la imagen de la pintada en su vivienda, que fue la pasada semana registrada por los agentes de la UCO en el marco de la investigación que llevan a cabo.

Ábalos, que afirma que no espera "mensajes de solidaridad de nadie", ha mostrado en esta red social su deseo de que "ojalá acabe cuanto antes este hostigamiento mediático y esta reiterada persecución" y ha advertido: "De esta y de cualquier cosa más que pueda ocurrirle a los míos y a mí mismo, les hago directamente responsables".

Según el ex ministro, "la espera prolongada de sus cámaras de televisión recreándose en la fachada y mis ventanas desde hace ya seis días, la insistencia en hacer entrevistas, la invasión de mi privacidad y la falta de respeto a la negativa de contacto, han puesto en peligro mi seguridad personal y la de mi familia, y, por supuesto, afecta a la tranquilidad de mis vecinos y vecinas".

"Hay una violencia mediática directa sin importar cuál sea su color, llegando al punto de violar la Ley de Protección de Datos al televisar imágenes del interior de mi casa y de la matrícula de mi vehículo, de la misma manera que han generando la suficiente alarma como para desatar en las redes sociales una ingente cantidad de amenazas de muerte contra mi persona. Todo gracias a la irresponsabilidad de cada vez más periodistas fanáticos con teclados, cámaras y micrófonos", denuncia el ex ministro.