Abascal acusa al PP de promover "mentiras" y "una guerra sucia" contra Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este lunes al PP de promover "mentiras", "una guerra sucia" y "una demonización" contra su formación, y ha constatado la "dificultad" de "negociar" y llegar a acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón.

En una declaración a los medios sin preguntas, Abascal ha denunciado un "ataque permanente" contra Vox para, según ha deslizado, desgastarlos en el marco de los sucesivos procesos electorales en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía e sabotear las conversaciones de cara a futuros pactos.

Así ha aludido a la crisis interna derivada de la expulsión de Javier Ortega Smith y de la expulsión cautelar del ex líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, aunque no los ha mencionado concretamente.

En este escenario, el líder de Vox ha ratificado la "dificultad" para "llevar adelante y a buen puerto negociaciones" para conformar ejecutivos autonómicos de coalición.

Vox tumbó la investidura de la extremeña María Guardiola la semana pasada, mientras que la negociación en Aragón carece de avances. Los sondeos pronostican que ambas partes están abocadas a un acuerdo tras las elecciones de Castilla y León de este domingo.