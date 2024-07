Alquiler temporal: cuáles son las claves del nuevo decreto que pretende aprobar el Gobierno

El miércoles 3 de julio, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció que el Gobierno trabajaba "con urgencia" en un decreto con el que limitar la duración del tiempo máximo de los alquileres temporales.

El objetivo es claro: lo que el Ministerio de Vivienda pretende con esta medida es poner fin al uso fraudulento de este tipo de alquileres (que deben durar menos de 12 meses) y que no están afectados por la Ley de Vivienda (LAU). Con las futuras medidas, el Gobierno busca parar los pies a aquellos arrendatarios que usan los alquileres temporales para escapar a dicha ley y que se utilicen estos contratos para arrendar una vivienda como residencia habitual.

¿Qué es lo que se sabe del decreto y las medidas en las que trabaja el Gobierno?

Según estableció el miércoles la ministra Rodríguez, una de las claves del nuevo decreto será la obligatoriedad de establecer el motivo del alquiler. "La causalidad determinará la temporalidad y será necesario poder acreditar esa causalidad a la hora de firmar el contrato", declaró. Es decir, se deberá justificar y acreditar el tipo de alquiler temporal para que pueda ser considerado como tal. Por ejemplo, en el caso de los alquileres para universitarios, estos deberán ajustarse a la duración del curso, es decir unos 9 meses como máximo, según comentó la ministra. También se contemplan otros motivos, como los médicos o laborales y en estos últimos, podrían incluso a llegar a superarse el año de alquiler si la situación lo requiere. "Se trata de garantizar y proteger el alquiler de temporada para lo que se prevé, para unas causas temporales", resaltó Rodríguez, lo que también añadió que "es necesario establecer todos los mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los alquileres de temporada".

Otra de las claves del decreto será la obligatoriedad de uso de una nueva plataforma que el Gobierno está desarrollando y que espera que esté lista para ser usada en 2025. En ella se registrarán las viviendas de alquileres temporales teniendo en cuenta los diferentes tipos que hay, como por ejemplo, si son alquileres de corta duración o turísticos. Esta es una medida que ha sido exigida por la Unión Europea y para la que el Gobierno requerirá la colaboración de las diferentes comunidades y ayuntamientos para que cada vivienda tenga "una matrícula" que permita comprobar que se hace un buen uso y que no se dan casos de alquileres temporales fraudulentos.

Más allá del decreto, se sabe que el Ministerio de Vivienda iniciará las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para modificar la Ley de Propiedad Horizontal. Con la reforma quieren dar a las comunidades de vecinos la posibilidad de aceptar o vetar que un piso de la comunidad se destine a la actividad turística.

Las nuevas medidas que ha anunciado la ministra no terminan de gustar a los sindicatos. Por ejemplo, Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinas, rechazó la propuesta por ser insuficiente y no considerar, entre otras cosas, la situación de ciertos alquileres como las habitaciones. "Un reglamento no es una modificación legislativa de la LAU. Entendemos que va a haber muchas vías de escape. Es un agujero para los derechos de los inquilinos", declaró.