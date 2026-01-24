El caos se agrava en Rodalíes, el servicio de trenes de Cataluña

El precario estado de las líneas de Rodalíes, el servicio de trenes regionales y de cercanías de Cataluña, se ha agravado este sábado. En un primer momento, se comunicó la suspensión el servicio para todo el día después de que Renfe y Adif comunicaran al Govern su "incapacidad" de operar la red tras el corte de la R1 este viernes entre Blanes y Maçanet-Massanes (Barcelona) por un desprendimiento de tierra. Después, y a pesar de este anuncio, El servicio funcionó parcialmente con "revisiones exhaustivas con ingenieros geotécnicos" que evaluarían los puntos con riesgo de desprendimientos.

Y, finalmente, se suspendió de forma total de nuevo después de que la línea R4 sufriera un nuevo desprendimiento de tierras, entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell sur, en la provincia de Barcelona.

El gestor Adif y la compañía Renfe tomaron esta decisión a instancias del Govern de Cataluña, que les ha exigido que el servicio no se retome hasta que puedan garantizar, "sostenida en el tiempo", la seguridad de los pasajeros y un "mínimo" de normalidad.

"Queda suspendido el servicio. Los trenes en circulación acabarán el trayecto en su estación de destino. Desde Rodalies lamentamos la situación y pedimos disculpas", ha anunciado Rodalies de Catalunya en un mensaje en las redes sociales, después de una nueva jornada caótica en la red ferroviaria catalana.

En la estación de Barcelona Sants, además, Adif ha cerrado el acceso a los andenes de los servicios de Rodalies y media distancia.

Trabajo "sin descanso" de "manera coordinada"

En un comunicado conjunto emitido tras la suspensión del servicio, el Ministerio de Transportes, Renfe y Generalitat "piden disculpas a todos los usuarios afectados" por el cese temporal de los trenes.

"Renfe está trabajando sin descanso y de manera coordinada con Adif y la Generalitat con el objetivo de recuperar la circulación en el menor tiempo posible", señala.

Renfe y Generalitat se han reunido esta mañana en Barcelona en una sesión en la que han participado el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la titular de Territorio, Silvia Paneque, quienes han informado posteriormente en rueda de prensa de la exigencia elevada a los gestores ferroviarios y de la apertura de un expediente para determinar exactamente qué ha pasado en Rodalies.

Trifulca política

Puigdemont, este sábado en Perpiñán (Francia) / Glòria Sánchez / EP

En medio de esta situación, la trifulca política por la gestión en Rodalíes se ha acrecentado. El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha pedido el cese de Sílvia Paneque, por "incompetencia", y ha hecho un llamamiento a los catalanes a "despertar" ante la situación de "colapso" a la que, a su juicio, el Govern está llevando a Cataluña.

En su comparecencia tras la reunión extraordinaria de la dirección de JxCat, convocada en Perpinyà (Francia), tras aplazarse el consell nacional del partido debido al caos en el servicio de Rodalies en Cataluña, Puigdemont ha denunciado que Paneque "ha batido el récord de incompetencia" en su gestión ferroviaria.

Por ello, ha emplazado al presidente catalán, Salvador Illa, a destituir a Paneque: "A mí no me habría pasado como presidente. En estos casos, cuando un conseller demuestra tanta incompetencia, no tendría que esperar a que la oposición pida su dimisión, tendría que cesarlo".

Desde un atril decorado con el eslogan "Ya basta", Puigdemont ha reclamado "una reorganización a fondo" en el departamento que lidera Paneque, con la sustitución también de otros responsables, como el secretario autonómico de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal.

Puigdemont ha recordado que las promesas de resolución de los problemas en Rodalies formuladas por Paneque en meses precedentes eran "propaganda, humo", y "hoy ha vuelto a demostrar que no manda", ya que esta madrugada la conselleria de Territorio de la Generalitat avisó de que este sábado Cataluña volvería a estar sin servicio de cercanías y, horas después, Renfe ha anunciado que sí habría trenes.

Tras "un año y medio de gobierno socialista españolista" en la Generalitat, Puigdemont ha advertido de que el caos ferroviario es solo "la punta del iceberg de un colapso nacional gigantesco".

La portavoz de ERC en el Parlamento de Cataluña, Ester Capella, ha pedido este sábado al Govern de Salvador Illa que "tome las riendas" de la situación ante el caos ferroviario en Rodalies y "no haga de parapeto" del Gobierno de Pedro Sánchez; el secretario general de Vox y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha pedido "dimisiones y responsabilidades penales", y la presidenta de Comuns en el Parlamento de Cataluña, Jéssica Albiach, ha exigido al Govern de Salvador Illa que lidere "un gran pacto de país" para priorizar el servicio de Rodalies.

El Ministerio se reunirá con la Generalitat

Tras darse a conocer la suspensión del servicio, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha informado de que viajará hoy mismo a Barcelona "para seguir de cerca y sobre el terreno" la situación de las infraestructuras de Rodalies.

Dalmau, por su parte, ha adelantado que la Generalitat se reunirá este sábado con ayuntamientos, grupos parlamentarios y usuarios para informarles de las causas de la suspensión de Rodalies y, posteriormente, de una nueva reunión con Renfe.

Maquinista sevillano muerto tras un desprendimiento

Recordemos que el pasado 20 de enero un maquinista en prácticas sevillano que iba en el tren de la línea R4 de Rodalies murió como consecuencia del accidente provocado por la caída de un muro de contención sobre la vía entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida (Barcelona)

La víctima es Fernando Huerta Jiménez, un joven de 28 años, natural de Sevilla, que se encontraba realizando su periodo de formación y prácticas en Renfe. En el momento del siniestro, el maquinista se encontraba en la cabina junto a otros cuatro compañeros, que sufrieron heridas graves. Había sido destinado a Barcelona para completar su formación profesional tras su paso por una empresa privada de transporte ferroviario. En la ciudad era conocido por su vinculación a la Hermandad de la Macarena y a la Peña sevillista de triana