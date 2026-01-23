Consuelo Ordóñez, a Ayuso: "Sufrí el odio de la izquierda 'abertzale' y ahora, con más crueldad, el vuestro, el de la derecha 'abertzale"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el jueves en el homenaje a Gregorio Ordóñez en Madrid.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha acusado a la máxima responsable de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "inocular odio" y ha asegurado que ella misma sufrió "el odio de la izquierda abertzale y ahora además, y con mucha más crueldad, el de la derecha abertzale". Además, ha asegurado que hoy su hermno sería "un hereje" para los populares, y ha subrayado que él "jamás habló de patrias, sino de derechos de los ciudadanos", ni tampoco "nunca "enarboló banderas, excepto la de Donosti".

Ordóñez ha respondido así en X a un mensaje que Díaz Ayuso publicó este jueves en esta misma red social tras el homenaje que el PP tributó en Madrid a su hermano, Gregorio Ordóñez, con motivo del 31 aniversario de su asesinato por ETA.

La presidenta madrileña aludió a la figura del concejal donostiarra del PP y se preguntó: "Si nace un nuevo Gregorio Ordóñez en el País Vasco que pueda ganar ampliamente en las urnas ¿volvería a tener que vivir escoltado?".

Este mensaje ha sido reprobado por Consuelo Ordóñez, quien ha afirmado que hoy su hermano sería para algunos un "hereje" y ha recordado que él "jamás habló de patrias sino de derechos de los ciudadanos".

Tras contestarle que "igual sí", si naciera otro Gregorio Ordóñez tendría que llevar escolta, ha puntualizado que sería por "el odio que inocula" el Partido Popular. "Soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale, ahora además y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale", ha asegurado.

La presidenta de Covite ha dicho a Ayuso que hoy su hermano sería para ellos "un hereje". "Jamás habló de patrias, sino de derechos de los ciudadanos; nunca enarboló banderas, excepto la de Donosti; criticaba ya entonces a los partidos y los políticos por el desprestigio que provocaban con sus declaraciones 'altisonantes'. ¡qué diría ahora!", ha indicado.

"Nunca enarboló banderas, excepto la de Donostia, criticaba ya entonces a los partidos y los políticos por el desprestigio que provocaban con sus declaraciones 'altisonantes'" y pactó desde que llegó al Ayuntamiento de San Sebastián, primero con el PNV, después con EA y cuando lo mataron gobernaba con el PSE, destaca Ordóñez.

Ordóñez ha recordado además que nunca trató a sus oponentes como enemigos sino como adversarios políticos y con el "mayor de los respetos", y asegura que declaraciones como las de Ayuso demuestran que hay algunos que están en las "antípodas" de todo lo que representaba su hermano.

Consuelo Ordóñez asegura que "la diferencia entre ETA viva o no", en su caso "se llama Gregorio Ordóñez". "Y si no hubiera existido nunca, que es lo que lamentablemente ha pasado en este país, estarían vivos todos y todas. ¡Estáis en las antípodas!", asegura, para afirmar que el legado de su hermano es "más necesario que nunca".

La figura de Gregorio Ordóñez será recordada de nuevo este viernes y sábado en San Sebastián en la tradicional escuela dedicada al político donostiarra que organiza Nuevas Generaciones del País Vasco y que este año contará en su clausura con el secretario general del PP, Miguel Tellado.