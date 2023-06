Alberto Núñez Feijóo acepta un cara a cara antes del 23J y el PSOE insiste en tener más

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a mantener un debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero rechaza imposiciones de quien, dice, tiene problemas para dar mitines o salir a la calle.

Argumenta Feijóo que "los debates no se obligan", sino que se "negocian", habrá "un cara a cara entre Sánchez y yo. Espero que acepte y a partir de ahí deje a los jefes de campaña decidir formato, cuándo y dónde", ha afirmado el presidente de los populares en una entrevista con Onda Cero. "Espero que el señor Sánchez acepte un cara a cara con el presidente del PP", ha afirmado Feijóo.

Al ser preguntado expresamente si tiene miedo de debatir con Sánchez, Feijóo lo ha negado de forma rotunda y ha señalado que la "ocurrencia" de celebrar seis debates obedece a las "urgencia" del jefe del Gobierno en este momento. "Esto me recuerda a un guión de alguna película del oeste, le reto a usted el lunes a tal hora, durante los seis próximos lunes", ha ironizado.

Socios del Gobierno

El lider del PP ha abogado por esperar a los criterios de proporcionalidad de la Junta Electoral y a saber qué candidaturas se presentan y por ejemplo quién se presenta por Podemos, por Sumar o si habrá un "Sumar Podemos o no".

Feijóo también quiere saber qué personas acompañarán al actual presidente del Gobierno en una futura coalición, que pasa, ha dicho, de "Frankenstein" a coalición "clínex" porque a Sánchez no le preocupa con quien ha gobernado.

Y ha ironizado sobre el papel en el debate de Arnaldo Otegi (EH Bildu) o Oriol Junqueras porque para saber las cosas que "oculta" Sánchez en Euskadi o en Cataluña hay que escuchar a ambos líderes, que según el líder del PP han pactado un estado plurinacional o un referéndum de independencia para volver a investir al líder del PSOE.

Más debates

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá la presión sobre el líder del PP para que acepte más de un debate cara a cara con él ante las elecciones generales del 23 de julio.

"En menos de 24 horas ya ha aceptado uno. Lo que ayer era una excentricidad, hoy ya es un debate", señalan fuentes de Moncloa después de de las declaraciones de Feijóo. Pero lo ven claramente insuficiente y siguen defendiendo que haya un debate semanal.

No confirman qué haría Sánchez en caso de que hubiera solo un cara a cara: "Si no aceptan más, ya veremos". Pero otras fuentes dan por hecho que el presidente del Gobierno acudiría a esa única cita y dejaría en evidencia al líder del PP por no querer confrontar más veces con él.

A la espera de la evolución de los acontecimientos, si hubiera solo un debate entre ambos, tampoco comentan preferencia alguna respecto a dónde celebrarlo.

Petición de medios

Después de que el PP calificara de "excentricidad" la propuesta de Sánchez, el jefe del Ejecutivo y el PSOE van a insistir en defenderla porque consideran que es necesario que los ciudadanos sepan qué es lo que ofrece el líder de la oposición.

Afirman que Feijóo "está escondido", bien porque carece de propuestas o porque no quiere que se conozcan las que tienen. Por ello reiteran que, más allá de consignas como las que abandera Feijóo para "derogar el sanchismo", hay que defender unos debates que precisan que no son una propuesta directa de Sánchez.

Son consecuencia, señalan, de que cuatro grupos de comunicación los han pedido ya (Mediaset, Atresmedia, Prisa y Televisión Española) porque hay un interés social por contrastar las propuestas de los dos únicos líderes que pueden hacerse con la Presidencia del Gobierno. A esos cuatro cara a cara Sánchez ha pedido sumar dos más, así como debates a cuatro (solicitados por varios medios) y otros de carácter sectorial.

Dos posibles gobiernos

Ante el hecho de que Sánchez pida ahora esa sucesión de debates a dos cuando en 2019 no hubo ninguno, Moncloa explica que en esta ocasión está claro que solo hay dos personas que pueden gobernar, Sánchez o Feijóo, y que hace cuatro años no estaba claro quien podía ser la segunda fuerza más votada y que se hablaba incluso de la posibilidad de un "sorpaso" de Ciudadanos al PP.

La estrategia de Feijóo de plantear la disyuntiva entre "Sánchez o España" la consideran excluyente e insisten, tal como hizo la víspera el presidente del Gobierno, que las únicas alternativas son o él o el líder del Partido Popular. Consideran asimismo que el planteamiento del PP lleva a considerar antiespañoles a quienes no voten a este partido o a Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido en que es bueno que haya debates en democracia y que hay ante esos debates un interés social e informativo.