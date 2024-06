El PP gana las elecciones con una ventaja de sólo dos escaños sobre el PSOE

El PP ha ganado las elecciones europeas en España, pero con un pequeño margen de dos escaños sobre los socialistas, tanto que Pedro Sánchez ha comenzado a vender su resultado como una efectiva remontada. Alberto Núñez Feijóo ha logrado sacar la cabeza con 22 escaños sobre los 20 socialistas y ha evitado el empate con el 34,18% de los votos, pero la composición que se hicieron los populares de estas elecciones como un modo de poner punto y final a la legislatura de Sánchez ha terminado por fracasar. Ese es el problema de las expectativas en política, hace unos meses, la diferencia en las encuestas con el PSOE era de 8,5 puntos. Se ha quedado en cuatro puntos, justo lo necesario para salvar bien estas elecciones. Ni el poso de malestar que ha dejado la amnistía en una importante parte del electorado español ni el caso de Begoña Gómez han servido para lograr una victoria holgada, más bien parece que la estrategia de la tensión entre bloques que ha planteado el PSOE ha sido la correcta y ha terminado por engullir esos factores negativos.

Estas elecciones, no obstante, no son generales, son europeas y no sería correcto extrapolar los resultados de este domingo a futuros comicios. Es más, la participación sólo ha sido del 49,2%. Desde ese punto de vista, las europeas no van a cambiar nada a nivel español y, tanto es así, que el grupo popular europeo logrará hacer presidenta de la Comisión a Ursula von der Leyen, que es la aliada favorita de Pedro Sánchez. Una vez que se confirmen los resultados de la Eurocámara, serán los jefes de gobierno de los Veintisiete quienes propongan por mayoría cualificada un nombre al Parlamento. Von der Leyen ya ha explicado esta noche que repetirá la mayoría con populares, socialdemócratas y liberales para servir de "bastión contra la extrema derecha".

Los populares, con Dolors Monserrat a la cabeza, mejoran de modo notable el resultado de las europeas de 2019, al pasar de 13 a 22 escaños. Ese año también se celebraron elecciones generales, y en las dos convocatorias el PP sólo llegó al 20,8% de los votos. Ahora se sitúa en el 34,18%, el partido de Feijóo ha ido escalando posiciones desde que se produjo el relevo de Pablo Casado, pero aún no tiene asegurada la victoria necesaria en las próximas generales.

Para Pedro Sánchez, su candidata, Teresa Rivera, ha conseguido espantar los nubarrones de una debacle socialistas que pudiera afectar al Gobierno de coalición. Gana 20 escaños, uno menos que en 2019 y el 30,19% de los votos.

Vox, tercera fuerza

Vox se consolida como la tercera fuerza del país, logra seis escaños y el 9,72% de los apoyos, que son dos más que en los comicios de 2019, aunque el factor Alvise Pérez le ha recortado una subida que podía haber sido más grande.

El problema de Pedro Sánchez son sus socios de Sumar. El partido de Yolanda Díaz, con tres eurodiputados, apenas se ha despegado de su competidora, la líder de Podemos, Irene Montero. Además, al obtener sólo tres escaños, se queda fuera el candidato de Izquierda Unida, el almeriense Manu Pineda, al que la dirección relegó a una cuarta posición.

El proyecto de Sumar parece que no se consolida, a la vista de este resultado europeo y del que obtuvo en las catalanas, vascas y gallegas. A Podemos salva una situación que era de desaparición. Estos dos escaños le pueden servir, no obstante, para reconducir al partido o para forzar una negociación con Sumar que supere la ruptura anterior. Podemos estaba integrado en Sumar en las pasadas elecciones generales de julio, pero el grupo se desgajó después de que los morados no logaran colocar en el Gobierno al ministro que deseaban, que era Irene Montero, y de que no le dejasen ninguna portavocía.

La sorpresa es la de Se Acabó la Fiesta (Salf), la coalición de electores que lidere Alvise Pérez, un consultor político e inventor de bulos que ha confesado que quiere ser eurodiputado por la amplia inmunidad penal que da este escaño. Ha conseguido tres escaños, uno más que Podemos. Pérez es un consultor político que ha trabajado para Ciudadanos, aunque el 58% de quienes le han votado se definen como de derechas. Su relevancia procede de los bulos que ha lanzado a través de las redes, algunas de las cuales, como X, antes Twitter, terminó por suspenderle la cuenta.

Entre los bulos que le ha acarreado sentencias negativas figura una información sobre la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena. De ella dijo en 2020 que había recibido un respirador en su casa para no ser atendida en un hospital público. Alvise tuvo que pagarle una multa. De Salvador Illa también publicó que había dado positivo de Covid en varias ocasiones, cuando se demostró que no era cierto.

Los independentistas y nacionalistas se presentaban en tres grupos distintos. Los republicanos de ERC, BNG y Bildu han logrado tres escaños, mientras que Ceus, donde iba el PNV, sólo obtiene un eurodiputado. Junts, el partido de Puigdemont, se apunta una notable pérdida, al dejarse dos escaños y quedarse sólo con uno. El PSC ha vuelto a obtener un gran resultado en Cataluña, con el 30,6% de los votos, lo que supone un respaldo para Salvador Illa ahora que constituye el Parlamento catalán. A estas horas, aún no se sabe qué ocurrirá este lunes, y si el presidente de la Cámara será un socialista o un independentista.

Estas elecciones suponen la defunción de Ciudadanos, el partido liberal que estuvo a punto de gobernar en España en la década anterior. Pierde sus ocho escaños, con lo que se sitúa fuera de todos los parlamentos. De hecho, una parte importante de sus anteriores dirigentes solicitaron que el partido se extinguiese y no se presentase a nuevas elecciones.