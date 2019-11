Vox elige para sus tres grandes mítines en Sevilla territorios de la izquierda

Responsables de la campaña de Vox para estas elecciones generales en Sevilla aseguran que la afrontan con un presupuesto de unos 4.000 euros, procedentes de cuotas de afiliados y con la implicación de simpatizantes. Por ejemplo, uno ha prestado dos furgonetas y se hace cargo del gasto en gasolina para moverse por los pueblos y otro voluntario, Cristóbal Márquez, estudiante de Dos Hermanas “habilidoso” con Internet, gestiona redes sociales.

No es diferente al esquema de abril. Pero la respuesta sí es distinta: “Notamos muchísima diferencia, nos requieren en prácticamente todos los pueblos”, porque el partido ya tiene coordinadoras o simpatizantes en más del 80%, resume Javier Cortés, el economista que vuelve estar al frente del equipo de campaña en Sevilla, entrevistado sobre mensajes y estrategias antes del controvertido acto ante el centro de acogida de menores inmigrantes, con Rocío Monasterio.

Es amigo personal de Santiago Abascal desde hace 15 años, cuando empezó a coincidir con él en actos en defensa de la identidad nacional, los 12 de octubre. Creador del Foro Sevilla Nuestra, también fue fundador del partido en Sevilla, en 2014, y su primer presidente. En el equipo destacan, entre otros, el periodista Eusebio Pérez, responsable de comunicación, y Reyes García, directora de logística.

Los actos con los que la formación confía en consolidar a la diputada que sacó en abril e ir más allá, se dividen entre las mañanas, “informativas y con mucha calle”, repartiendo folletos y con paseos y visitas –se han reunido con comerciantes, agricultores, ganaderos...– y la tarde, más de actos con candidatos, en salas.

Hay 31 actos previstos, con Reyes Romero, número uno de la lista, y Curro Contreras, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Hispalense que va de número dos; así como Francisco Serrano, presidente del grupo en el Parlamento andaluz, y Rafael García Ortiz, edil de Espartinas y representante en la Diputación, entre otros.

Para los tres mítines fuertes, Vox ha hecho suyo aquello de que el medio es el mensaje de McLuhan y se va a ir a territorios de la izquierda, donde el partido ultraconservador pretende arañar votos. Abascal acudirá este martes, a las 20:00 horas, al Auditorio Los del Río, en la Dos Hermanas del socialista Francisco Toscano y donde Pedro Sánchez resurgió de sus cenizas.

El miércoles, ha convocado a sus simpatizantes en el Centro Cívico Virgen de los Reyes, en la Macarena, donde Vox Sevilla ha abanderado la oposición a la apertura de un centro de acogida de menores inmigrantes no acompañados (MENA) que, según el director de campaña, centrará los discursos, con la intervención de la edil Reyes Peláez y Macario Valpuesta, candidato al Senado.

El cierre de campaña es en el Centro Cívico Entreparques, en Pino Montano, cerca de donde Sánchez abrió la suya la noche del 31 octubre.

En cuanto a los mensajes que están lanzado, "no han cambiado porque los problemas son los mismos que en abril", resume Cortés, que señala que se trata de un elemento diferencial con otros partidos, como el PP, que se "acercó" a los planteamientos de Vox en las pasadas elecciones y luego ha cambiado.

El director de campaña cita, por este orden, la "defensa de la unidad nacional frente los separatistas, la defensa de la identidad de raíces cristianas de Europa, frente al islamismo"; la seguridad en las fronteras, "frente a la inmigración ilegal y las ONG que utilizan las leyes para ayudar a las familias, así como el efecto llamada que provoca la actitud de nuestros gobernantes ante ese problema".

Con el conflicto catalán abierto, vuelven a plantear la "supresión del estado autonómico" un proyecto “bienintencionado pero fallido, porque se ha utilizado de forma desleal”, explica Cortés, que ocupa ahora la Vicesecretaría de Organización Territorial. Con el ahorro que ello supondría, a Vox le salen las cuentas para asegurar las pensiones. Es otro argumento de campaña.

No faltan la reclamación de la "libertad" frente a la "ideología de progre o totalitarismo de izquierda" en materia de igualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género; la defensa de la caza, la tauromaquia y el silvestrismo y la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

No obstante y quizá por desmarcarse de la herencia franquista que se le atribuye, no están poniendo el acento en la reciente exhumación de Franco del Valle de los Caídos. “Nos hemos opuesto, pero no hay nada en campaña especial sobre ese tema”, apostilla el jefe de la misma en Sevilla.