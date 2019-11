En el encuentro de candidatos por Sevilla en Diario de Sevilla, la cabeza de lista del PP a las elecciones generales por Sevilla, Teresa Jiménez Becerril, política, periodista y empresaria, cree que esta cuarta cita con las urnas hay que tomársela incluso con optimismo por la "oportunidad" que supone de salir del bloqueo político del país.

"Entendemos el estado de ánimo de los ciudadanos, pero se nos da otra oportunidad para salir de este bloqueo en el que nos ha metido Pedro Sánchez. Tenemos una oportunidad para cambiar las cosas. Para empezar a gobernar con Pablo Casado", destaca. Jiménez Becerril recalca que si Casado logra un solo escaño más formará Gobierno rápidamente como sucedió en Andalucía, en Murcia y en Madrid.

A la pregunta de cuántos escaños cree que va a conseguir cada partido en Sevilla, Jiménez Becerril apuesta, a juzgar por lo que percibe en la calle, por darle 5 escaños al PSOE, 4 al PP, 1 a Ciudadanos, 1 a Unidas Podemos y 1 a Vox. De Más País dice que en Sevilla no va a sacar escaño, otra cosa es Madrid. Y concluye pidiendo la confianza a los ciudadanos para que voten al PP porque "con el PP a España le va a ir mejor".

A su juicio, lo importante ahora es mirar qué político tiene credibilidad y ese es Casado. "Quien ahora tiene credibilidad yo creo que es Casado, que demuestra hablar en cualquier lugar de España. No tiene que cambiarse de atril cuando va a Barcelona o a Extremadura. Hablamos de España en cualquier ciudad"

Propuestas clave para Sevilla

Por lo que respecta a las propuestas clave de su partido para Sevilla, la candidata del PP señala la SE-40 y la línea 3 del Metro si hablamos de infraestructuras, el tren de Cercanías al aeropuerto desde la estación de Santa Justa; atraer el empleo a la provincia por la vía de bajar los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, y menos trabas burocráticas y ayudas a la vivienda para los autónomos para que los jóvenes puedan independizarse y tener hijos.

De las infraestructuras destaca que son "fundamentales" porque "movilizan inversión, empleo, las empresas vienen a Sevilla". Sobre la SE-40 mantiene que "en el Gobierno de Mariano Rajoy ni un solo día se quedó obra sin nadie trabajando en ella. Y desde que ha llegado Sánchez una obra que estaba licitada y adjudicada se ha quedado parada y ya nos están diciendo, porque pregunté en el Congreso, que seguramente no se harán los túneles".

Del Metro, Jiménez Becerril expuso que la línea 3 del Metro "va a empezar, está presupuestada y la Junta de Andalucía la va a llevar hasta Valme".

La candidata habló de la importancia de los trenes para la provincia, pero al hablar de propuestas citó solo el Cercanías al aeropuerto desde Santa Justa.

"Lo más importante" de las propuestas del PP, dijo, es la necesidad de traer empleo a Sevilla con una bajada de impuestos masivos de sucesiones y donaciones, de patrimonio para que las empresas vengan aquí, creen empleo y los jóvenes no se tengan que ir, y los parados de más de 50 años puedan tener una oportunidad .(3.08)

"Por supuesto para los autónomos darles menos trabas burocráticas y más facilidades y ayudas a la vivienda. Queremos que los jóvenes puedan independizarse y puedan tener hijos".

Sobre el sondeo del CIS

Respecto al sondeo del CIS que baraja que el PP pueda quedarse a la mitad de sus dos escaños, la cabeza de lista de los populares desconfía por completo de ese vaticinio por considerar que los datos no son objetivos y mantiene que en la calle el pulso que ella nota es muy diferente: que el PP va a ganar un escaño más en la provincia. "Creo que los resultados van a ser muy ajustados y espero un escaño más para Pablo Casado. Necesitamos un Gobierno en mano y que sea estable y el Partido Popular lo puede garantizar", asegura.

"Yo creo que la encuesta del CIS ya es una broma, una ofensa a los ciudadanos esa horquilla tan grande. La han hecho antes del Procés, antes también de estas medida propagandísticas de Sánchez que no le han salido bien (se refiere sin decirlo a la exhumación de Franco). Creo que no son muy reales esos datos. Lo que palpo en la calle es que la gente tiene ganas de apoyarnos. Esa horquilla (del CIS) desde luego no se va a dar", afirma.