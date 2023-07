Esta es la diferencia para emitir un voto en blanco para el Senado o el Congreso en las elecciones generales

Las elecciones generales de este 23 de julio son para elegir a los representantes en el Congreso de los Diputados, pero también en el Senado.

De esta manera, en las mesas electorales hay dos urnas, una para los sobres blancos del Congreso y otra para los sobres naranjas del Senado. Si queremos emitir un voto en blanco hay que tener presente que el recuento es distinto para cada una de las urnas.

En el recuento se considera voto en blanco aquellos sobres del Congreso que no contengan ninguna papeleta, pero en el caso del Senado a esta opción se suma otra, el sobre contiene una papeleta pero no se ha señalado ningún candidato con una 'x'. Esta opción se considera como voto en blanco para el Senado, se contabiliza como tal y no está disponible entre las papeletas blancas del Congreso.

El voto nulo no se cuenta

Los miembros de las mesas rechazarán además los votos nulos, aquellos que no sean papeletas y sobre oficiales, las papeletas sin sobre, las que estén manipuladas de alguna forma, por ejemplo, escritas; también los sobres con papeletas de más de una candidatura (en el caso del Congreso) o las papeletas del Senado con más cruces de las permitidas (más de tres en la Península, más de dos en el caso de Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla, o más de uno en el caso de Menorca, Ibiza-Formentera, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma).

Concluido el recuento, los miembros de las mesas deben completar las actas y entregarlas donde corresponda: el presidente llevará a los juzgados de primera instancia o de paz el escrutinio y un vocal esperará a que un funcionario de Correos recoja en el colegio electoral copia del acta de constitución de la mesa y de la sesión.

Paralelamente, Interior habrá facilitado los medios técnicos necesarios para comunicar los datos al Ministerio por vía telemática con idea de ofrecer los resultados provisionales en la noche electoral.