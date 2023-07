Los nuevos diputados y senadores empiezan a desfilar por las Cortes para presentar sus credenciales

Las Cortes Generales cobran esta semana protagonismo, ya que los nuevos diputados y senadores pueden ya acudir al Congreso y al Senado para entregar sus credenciales e iniciar los trámites parlamentarios habituales, como hacer la declaración de bienes y actividades.

Los nuevos diputados pueden ir al Congreso de 09:30 a 15:00 para cumplir con una serie de pasos como la presentación en la Secretaría General de la credencial expedida por las juntas electorales provinciales, tal como marca la Constitución.

Pasos previos al acatamiento de su condición plena de diputados, que será el 17 de agosto, cuando se constituyan oficialmente las Cortes y se dé paso a la XV Legislatura.

Así, desde este lunes y hasta el día previo a la constitución, los diputados y senadores desfilarán por el Congreso y el Senado no solo para presentar credenciales sino también para dar cuenta de sus datos fiscales, sus declaraciones del IRPF, y para cumplimentar el procedimiento de su nueva protección social.

Caras nuevas y conocidas

Por la Cámara Baja pasarán desde el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros que han repetido acta, hasta el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se estrenará en el Congreso tras pasar parte de la última legislatura en el Senado, al igual que el coordinador general del PP, Elías Bendodo.

Pero también caras nuevas como Borja Sémper, del PP, o el ex embajador de España ante la ONU Agustín Santos Maraver; el que fuera director de gabinete económico de CCOO Carlos Martín Urriza, o la activista saharaui Tesh Sidi, por parte de Sumar.

Ex dirigentes territoriales socialistas como Francina Armengol, ex presidenta de Baleares, o Concha Andreu, actual secretaria general del PSOE de La Rioja también tendrán que desfilar por el Congreso.

Vox traerá menos diputados pero si algunos novedosos como Jacobo González-Robatto, la ex senadora Pepa Millán o el polémico candidato por Valencia Carlos Flores, condenado por violencia machista, que también ocupará escaño.

Del mismo modo en la Cámara Baja estarán ex dirigentes de otros partidos asumidos por el PP, como los ex de Ciudadanos Marta Ribera de la Cruz o Nacho Martín Blanco, así como el ex diputado de UPN Carlos García Adanero que formará parte previsiblemente del grupo parlamentario popular.

Una legislatura en la que todavía está en discusión si ERC o JxCAT tendrán grupo propio.

La sesión de constitución de las Cortes

De momento, los nuevos diputados y senadores tienen quince días para iniciar los primeros trámites parlamentarios hasta que oficialmente se constituyan las Cortes. Una sesión que comenzará de forma simultánea en el Congreso y en el Senado a las 10:00 del 17 de agosto con la elección de la Presidencia y de ambas Mesas de las Cortes.

Eso sí, como los diputados aún no tienen asignados sus escaños, los más madrugadores podrán elegir asiento, aunque lo normal sería que ocuparan los que tradicionalmente tuvieron en la anterior legislatura.

No obstante, se podrían dar circunstancias curiosas como que dos diputados de formaciones radicalmente opuestas compartan la sesión plenaria codo con codo.

Las dos sesiones arrancan con la designación de la llamada Mesa de Edad, presidida en el Congreso por el diputado de más años y los dos más jóvenes, y en el Senado por el más longevo y cuatro secretarios jóvenes, que declararán abiertas las sesiones y comenzarán las votaciones para la elección de la Mesa del Congreso y del Senado, en urna y por llamamiento.

Posteriormente los nuevos parlamentarios jurarán o prometerán sus cargos electos, como marca la Constitución, y un año más podrían darse acatamientos heterodoxos: por España, por Cataluña, por el Planeta o por diversos derechos.