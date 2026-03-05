España envía la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre tras el ataque iraní

España desplegará la fragata Cristóbal Colón hacia aguas de Chipre como respuesta al reciente ataque de Irán, según ha confirmado el Ministerio de Defensa este 5 de marzo. El navío español navegará en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y varias embarcaciones de la Armada griega en una operación conjunta de defensa europea en el Mediterráneo oriental.

La fragata española se incorporó el pasado 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para desarrollar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto de navíos modificará su ruta para dirigirse hacia el Mediterráneo, con previsión de alcanzar las costas de Creta aproximadamente el 10 de marzo. Durante el tránsito por el Golfo de Cádiz, el buque de aprovisionamiento Cantabria saldrá brevemente a la mar para suministrar combustible y prestar el necesario apoyo logístico a toda la flota.

Defensa ha destacado que la Cristóbal Colón es la fragata tecnológicamente más avanzada de la Armada española. Su misión principal en aguas del Mediterráneo oriental consistirá en ofrecer protección y defensa aérea, complementando así las capacidades operativas de la batería 'Patriot' que actualmente se encuentra desplegada en territorio turco. Además, el navío permanecerá en situación de máxima disponibilidad para prestar apoyo en cualquier operación de evacuación de personal civil que pudiera verse afectado por el conflicto regional.

"Con el despliegue la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", ha concluido el Ministerio de Defensa en su comunicado oficial. Esta operación naval refuerza la presencia militar europea en una zona de creciente tensión geopolítica tras la escalada de hostilidades protagonizada por Irán en las últimas jornadas.