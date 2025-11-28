Esteban advierte de que "las costuras del Estado se están tensando e incluso rompiendo mucho"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha considerado que "las costuras del Estado se están tensando e, incluso, rompiendo mucho" y, en este sentido, ha señalado que, además de "la entrada en prisión de Ábalos, todo lo relativo a Cerdán y lo de la Fiscalía", hay "una inestabilidad parlamentaria" que hace "prácticamente imposible conseguir una mayoría" en el Congreso.

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Guernica, donde participará en el homenaje a las víctimas del bombardeo, el líder de la formación jeltzale ha respondido, de este modo, a las preguntas sobre si cree que el presidente Pedro Sánchez debería convocar elecciones tras la entrada en prisión este pasado jueves del exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos.

Esteban ha afirmado que "las costuras del Estado se están tensando e, incluso, rompiendo mucho". "No solo es la entrada en prisión de Ábalos, también todo lo relativo a Cerdán, hemos visto también lo de la Fiscalía, etcétera. Y luego también es verdad que hay una inestabilidad parlamentaria en el sentido de que es prácticamente imposible conseguir una mayoría", ha reiterado.

Panorama muy diferente

El dirigente jeltzale ha remarcado que, por contra, Euskadi tiene "un panorama muy diferente", ya que cuenta con "una mayoría estable de gobierno", va a tener un presupuesto y "el ruido" en la discusión política es "normalizado, civilizado y dentro de los parámetros que exige un régimen y un sistema democrático".

Por ello, ha dicho que Euskadi se puede "felicitar" por este clima que vive, "mientras que en el Estado es verdad que las costuras están tensando mucho".