Feijóo alerta del "la decadencia absoluta" del Gobierno y le acusa de "perseguir a la Guardia Civil"

El líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que hay "olor a podrido" en la política española ante los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que ha convocado un Congreso nacional del PP el próximo mes de julio para "relanzar el cambio" en España con "ilusión".

"Me parece que estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española y que conviene pegar un corte quirúrgico y empezar una época nueva", ha declarado Feijóo, quién se ha hecho eco de la información que publica El Confidencial con un audio que, según este medio, desvelaría una operación del PSOE para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ese diario apunta a una presunta estrategia de personas vinculadas al PSOE para sonsacar a un investigado en la Audiencia Nacional información comprometedora sobre el mando de la UCO que lidera las pesquisas del 'caso Koldo', así como sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su hermano, David Sánchez.

En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha criticado esa "persecución a la Guardia Civil por parte del Gobierno" y ha calificado de "gravísimo" que alguien que recibía un sueldo público como responsable del departamento de Filatelia de Correos se dedicara a la vez a ser una "burda" fontanera de Ferraz, como publica ese medio.

"En la España en la que yo creo, a la Guardia Civil se la respeta, no se la difama", ha aseverado el presidente del Partido Popular, para añadir que ese tipo de actuaciones evidencia que "algo" en España "está fracasando".

Feijóo ha asegurado que la situación política española en este momento "es una situación inédita", con la esposa de Pedro Sánchez investigada "en los juzgados a la plaza de Castilla". Además, ha criticado la actuación del PSOE extremeño "para salvar al hermano de Pedro Sánchez", criticando el "fraude electoral" con el líder de los socialistas extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tras su aforamiento.

"Cuando un Gobierno está protegiendo al fiscal general, que ha borrado pruebas y está pendiente de un dictamen del Tribunal Supremo, y, en cambio, se está persiguiendo a la Guardia Civil es que algo ha fallado", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que el jefe del Ejecutivo tiene una concepción "patrimonialista" del poder y que está dispuesto a presidir el Gobierno a cambio de cualquier cosa, al tiempo que ha advertido que el PSOE ya no es un partido de Estado porque ha sido "expropiado por Sánchez".

Habla de una "emergencia nacional"

Según Feijóo, "hay un olor a podrido que impregna toda la política" y han de "cortarlo" porque están ante "una emergencia nacional". Por eso, ha pedido apoyo al Partido Popular para que el presidente del Gobierno abandone La Moncloa.

En este contexto, ha asegurado que ha convocado un congreso nacional del PP en julio que busca ser un "punto de inflexión" y "un rearme moral" con el objetivo de "acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno" porque han de "generar una atmósfera de ilusión" en España y "volver otra vez a la España de la serenidad, a la política útil, a la política que consiste en cumplir la palabra".

"Por tanto, vamos a hacer un Congreso para renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale, que no podemos vivir en una anomalía política como la que estamos viviendo", ha manifestado, para añadir que el país no puede tener un Gobierno "indecente".

10 millones de votos para gobernar en solitario

Feijóo ha asegurado este lunes que su objetivo es lograr 10 millones de votos para gobernar en solitario tras las próximas elecciones generales y ha reclamado apoyo a los votantes de Vox para conseguirlo. "Si queremos un cambio de verdad, si queremos que haya un cambio de gobierno y que Sánchez se vaya, pues si usted coge una papeleta del Partido Popular, lo habrá. Y si coge otra papeleta que también pretenda que Sánchez se vaya, pues puede ocurrir una carambola y que Sánchez no se va, como nos pasó la otra vez con cuatro diputados", ha señalado Feijóo, en alusión a los electores que apostaron por el partido de Santiago Abascal.

Ante las encuestas que se están publicando y que sitúan al PP en torno a los 150 escaños, Feijóo ha señalado que van "por un buen sendero" y ha recalcado que él quiere "10 millones de votos". Así, ha recordado que cuando llegó en abril de 2022 a la Presidencia del PP la formación tenía en ese momento cinco millones de votos y ha agregado que en las generales de 2023 lograron ocho millones de votos. "Y el objetivo es conseguir 10 millones de votos", ha dicho, para reiterar que quiere gobernar en solitario.

Ante la posibilidad de que tenga que necesitar a Vox, como recogen los sondeos, Feijóo ha asegurado que "hay muchísimos votantes de Vox que saben que si cogen la papeleta del Partido Popular, habrá cambio de gobierno". Es más, ha dicho que "hay muchos votantes de Vox que no están de acuerdo con lo que ha hecho Vox", tras "abandonar unilateralmente los gobiernos del Partido Popular en las comunidades autónomas". "Y, por tanto, con estos antecedentes y un proyecto que queremos presentar, nos vamos a ir a las elecciones y que los ciudadanos nos digan exactamente qué tenemos que hacer", ha manifestado.

Feijóo ha indicado que el XXI Congreso Nacional del PP servirá para "relanzar el cambio político" en España y será "un punto de inflexión" y "un rearme moral" que además generará "una atmósfera de ilusión" para "volver a la serenidad y a la política útil".

"En este momento de urgencia política es necesario un partido preparado para gobernar", ha declarado, para añadir que van a celebrar ese cónclave para "renovar la ilusión, para rearmar moralmente la sociedad española y para decir que no todo vale".

Devolver a los migrantes irregulares que no cumplan requisitos y valores

Entre la batería de medidas que el PP planteará en su Congreso, Feijóo apuesta por devolver a los migrantes irregulares que no cumplan requisitos y valores que se exigen a los españoles. "Hemos de ver primero si tienen contrato de trabajo. Segundo, si no tienen ningún tipo de antecedente penal y, tercero, si cumplen los requisitos y los valores que se les exige a cualquier español, como usted o como a mí, para pertenecer a nuestra sociedad. Por tanto, inmigración regular sí, inmigración irregular no", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto preguntado por la regularización de personas migrantes. En cuanto a las personas que no cumplan con estos requisitos y valores, ha pedido "intentar que vuelvan a sus países" y que no tengan un permiso de residencia en España.

En este sentido, se ha mostrado a favor de la "inmigración regulada". Asimismo, ha admitido que España necesita mano de obra pero ha recalcado que eso no significa que puedan entrar "centenares de miles de personas" de forma irregular en España. "Por tanto, cuando una persona tiene una oferta de trabajo y hay una empresa que está dispuesta a contratar a esa persona, esa persona cumpliendo las leyes españolas y sometiéndose, igual que se somete al resto de los españoles, a nuestro ordenamiento jurídico, puede trabajar en nuestro país", ha señalado.

Igualmente, ha destacado que España se ha convertido en el país de la Unión Europea "con el mayor efecto llamada". Además, ha añadido que la frontera española es la de "mayor permeabilidad" para las mafias que trafican con personas. Concretamente, en los últimos años, las zonas del archipiélago de Canarias.

Por otro lado, ha acusado al Gobierno de no permitir que Frontex "haga su trabajo" en el entorno de las Islas Canarias, cuando se han muerto "cerca de 10.000" personas, en el mar "en el intento de acceder al territorio español". También ha subrayado que la inmigración "es un problema de toda la Unión Europea".

Feijóo también ha comparado la política de inmigración española con la de otros países de la Unión Europea. En esta línea ha dicho que la de los responsables europeos es "absolutamente distinta" y ha tildado la española de "frívola".

"La peor política de inmigración es aquella que no existe. En España no hay política de inmigración. Aquí de lo que se trata es de que se llegue de forma irregular y después ver cómo lo hacemos", ha indicado.

Respecto a los menores migrantes no acompañados, ha criticado que el Ejecutivo quiera "meterlos como si fuese paquetería express a las comunidades autónomas". "Eso sí, a las comunidades autónomas del Partido Popular, a la Generalitat de Cataluña o al País Vasco no, porque esos son socios y no los quieren y por lo tanto no le corresponde", ha subrayado.

Además, se ha referido al auto del Tribunal Supremo para que el Gobierno se hiciera cargo de los más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Así, ha lamentado que la responsabilidad sobre esta cuestión resulte que es de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

"Apagón de asunción de responsabilidades"

Por otra parte, Feijóo ha criticado que después de un mes del apagón el Gobierno aún no sepa las causas de ese "ridículo internacional" por el que España se quedó sin luz el pasado 28 de abril, y que ha venido acompañado de "un apagón informativo" y de "un apagón en la asunción de responsabilidades".

Tras cargar contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por ser "una exministra del PSOE", el líder de los 'populares' ha apuntado a que los expertos acreditan que "el indicio racional más sensato" al origen del apagón es el de "un fallo en el mix energético", así como de "una falta crónica de inversiones en la red eléctrica".

Además, ha vuelto a mencionar el informe de la Agencia Intencional de la Energía de 2022 sobre el peligro de un apagón y recomendando a España complementar la eólica y la solar con otras fuentes energéticas. En su opinión, si el Ejecutivo "hubiese hecho caso" y hubiera completado la necesaria energía renovable con "energía de respaldo" como centrales nucleares o ciclos combinados, no se habría ido la electricidad.

El futuro de Mazón, en "el momento oportuno"

Además, Feijóo ha asegurado sobre el futuro del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que hablarán "en el momento oportuno" y ha recalcado que "lo urgente" en este momento es aprobar el presupuesto de la Comunidad Valenciana, máxime cuando, según ha dicho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "asfixiando financieramente" al Gobierno autonómico.

"En materia de víctimas, no vamos a poder reponer la vida de las personas que resultaron ahogadas durante la dana. Por lo menos nuestro objetivo es investigar hasta el final quiénes son los responsables de forma directa o indirecta", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado por qué Mazón no se ha reunido aún con las víctimas cuando el PP criticó que Pedro Sánchez tardase siete meses en hacerlo -tras su visita el pasado jueves a Valencia-, Feijóo ha señalado que "no es ésa la información" que él tiene porque el presidente de la Generalitat sí que se ha visto con víctimas.

"Hay varias asociaciones. No solamente son las que se ha reunido el señor Sánchez, parapetado con no sé con cuántas Fuerzas y Cuerpos de seguridad en el edificio donde se reunió", ha afirmado el jefe de la oposición.

El presidente del PP ha criticado que Sánchez no haya "vuelto a ni un solo de los ayuntamientos que ha sufrido la dana" ni haya puesto "un euro encima de la mesa para reponer los servicios sanitarios, educativos y sociales" tras la tragedia del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 228 personas.

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno "está asfixiando financieramente a la Generalitat Valenciana", dado que, "no le está permitiendo el fondo de liquidez autonómica que siempre se ha permitido en todos los gobiernos a esa comunidad, que está claramente infrafinanciada".

"Investigar hasta el final quiénes son los responsables"

Tras reiterar que el objetivo del PP es "investigar hasta el final quiénes son los responsables" de lo ocurrido, Feijóo ha admitido que "ninguna de las administraciones estuvieron a la altura" con la dana. Eso sí, ha destacado la actuación de la Generalitat frente al Gobierno de Sánchez. Así, ha subrayado que Mazón hizo una "remodelación de gobierno", compareció en sede parlamentaria y abrió "una investigación en las Cortes Valencianas", y "está trabajando al máximo para recuperar la normalidad".

Por el contrario, ha señalado que hay "otra administración", la que dirige Pedro Sánchez, "que se escapa de Paiporta, que deja al jefe del Estado solo y que ha hecho una discriminación en contra del Gobierno valenciano".

"Al final los ciudadanos creo que tomarán opinión entre una forma de gestionar y otra", ha manifestado, para insistir en que eso no significa "aceptar" que lo que han hecho las administraciones públicas tras esta catástrofe esté "bien" porque se han cometido "muchos errores".

Al ser preguntado expresamente si va a mantener a Mazón como candidato, Feijóo ha respondido que en este momento la Generalitat "está comprometida con sacar los presupuestos de la comunidad adelante" y "con aprobar un real decreto de más de dos mil millones de euros de fondos" para los afectados de la dana. Además, ha recordado que el propio Mazón ya vinculó su futuro político con la reconstrucción, al poner "su destino político" en manos de "la capacidad o no que tenga su Gobierno de recuperar la normalidad". "Y por tanto, de eso hablaremos, y hablaremos en el momento oportuno", ha declarado, para añadir que ahora el objetivo del PP no es hablar de Mazón sino "los valencianos". Según ha agregado, "lo urgente en este momento es aprobar el presupuesto" de la región y es en eso en lo que están.

Acceso a la carrera judicial por mérito y capacidad

Durante la entrevista, Feijóo también ha criticado que el Ejecutivo plantee una "enmienda a la totalidad" al Poder Judicial con sus reformas legislativas. "Mi reforma es que los jueces y magistrados tengan una acreditación de mérito y capacidad para poder ejercer algo tan fundamental como la impartición de justicia", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que apuesta por "volver otra vez a la separación de poderes", con la elección de personas de "reconocido prestigio" que no hayan tenido antes "ninguna relación en ninguna administración pública, ya sea local, autonómica, provincial o estatal, como mínimo en los últimos cinco años".