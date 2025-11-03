Feijóo apela a la "responsabilidad" de Vox para que "facilite cuanto antes la elección del nuevo presidente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado este lunes a "la responsabilidad" de Vox, al que ha pedido estar "a la altura" y "facilitar" la elección del nuevo presidente de la Generalitat, después de que esta misma mañana Carlos Mazón haya anunciado que dejará el cargo. Además, ha denunciado una "cacería política y personal" a su "compañero" cuando, según ha dicho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haberse ido antes.

"Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá, por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles empezando por los valencianos", ha declarado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

Además, el presidente del PP ha solicitado a los partidos que sostienen al gobierno autonómico -el Partido Popular y Vox- que "estén a la altura" y "que faciliten cuanto antes la elección" de un nuevo presidente de la Generalitat.

Feijóo ha destacado que Carlos Mazón "ha reconocido equivocaciones" y "ha sufrido una cacería política y personal" que deben "denunciar con toda intensidad" porque, según ha dicho, "no es un asesino".

"Cometió errores, sí. También se disculpó y los asumió. Hoy los asumió hasta las últimas consecuencias. Pero ninguna emergencia nacional depende de una sola persona", ha manifestado, para acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de no solicitar la emergencia nacional.

Feijóo ha presidido este lunes la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP marcado por la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de la que se han ausentado numerosos barones del partido por cuestiones de agenda.

La ausencia de Mazón al Comité Ejecutivo Nacional del PP era conocida desde antes de que anunciara su dimisión. Sin embargo, de la reunión se han ausentado numerosos barones por razones de agenda, como el andaluz Juanma Moreno, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, el gallego Alfonso Rueda, la balear Marga Prohens y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Sí que han asistido el vicepresidente del Gobierno de canarias, Manuel Domínguez, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, quien a su llegada a la sede nacional del PP ha destacado que Mazón "ha reconocido errores y ha asumido su responsabilidad" tras anunciar su dimisión, y ha emplazado al Gobierno de Pedro Sánchez a que asuma ahora "la suya" con la gestión de la catástrofe de la dana.

También estaban presentes en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP otros presidentes de la formación, como el vasco Javier de Andrés, o el castellanomanchego Paco Núñez.