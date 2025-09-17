Feijóo carga contra Sánchez por Gaza: "Pactaría hasta con Netanyahu por seguir en el poder"

El líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha arremetido duramente este miércoles contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por usar Gaza como "cortina de humo" y le ha pedido que se ahorre sus "lecciones de humanidad" porque, a su juicio, pactaría hasta con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, "por seguir en el poder". Sin embargo, el presidente del Gobierno ha recalcado a la bancada del Grupo Popular que en Gaza se está cometiendo "un genocidio".

"También sufría mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente y no le voy a consentir que use de las muertes en Gaza contra los españoles que no le votan", ha espetado Feijóo a Sánchez durante la sesión de control al Gobierno del Pleno del Congreso, en plena escalada de tensión con Israel en la última semana.

Un día después de que RTVE haya aprobado que no irá a Eurovisión si participa Israel, el presidente del PP ha preguntado a Pedro Sánchez si también "va a retirar a los equipos españoles de la Euroliga de basket" o su "va a retirar la selección española del Mundial". Tras asegurar que Sánchez solo quiere "tapar sus vergüenzas" ante los casos de corrupción que le rodean, ha indicado que los españoles no pueden vivir "en esta inestabilidad populista".

Sánchez pide al PP "no insultar"

En su turno, el jefe del Ejecutivo ha recalcado al Grupo Popular que en Gaza se está cometiendo un genocidio y ha recomendado a la oposición escuchar "al grupo de trabajo de Naciones Unidas" o ver la encuesta del Real Instituto del Cano que señala que "el 82% de los españoles, por tanto también votantes del PP", consideran que "se está cometiendo un genocidio.

"Dejen de insultar, argumenten señorías, porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar, allá ustedes", ha avisado Sánchez a los 'populares'.

Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha presumido del crecimiento de la economía española y de estabilidad, subrayando que preside "el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea" y que "la estabilidad no la da una mayoría absoluta".