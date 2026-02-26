Feijóo defiende el regreso a España de Juan Carlos I

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que sería deseable que Juan Carlos I regrese a España, una vez que se han desclasificado documentos del intento de golpe de Estado del 23F.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha afirmado en su cuenta de X el presidente del PP.

El rey emérito -que reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas- ha reconocido "errores innegables" en su trayectoria, ha afirmado Feijóo, pero "contribuyó a sostener" la democracia española.

Juan Carlos I ayudó, además, a sostener las "libertades" en el país, en "un momento clave" y por tanto debería pasar la última etapa de su vida "con dignidad y en su país", ha afirmado Feijóo.

La petición sucede después de que ayer se desclasificaran, tras un acuerdo del Consejo de Ministros, 153 "unidades documentales", que incluyen desde la transcripción de conversaciones telefónicas del golpista Antonio Tejero desde el Congreso sitiado por los agentes a su mando hasta notas informativas del CESID.

Uno de los documentos del CESID (los servicios de inteligencia de la época) confirma cómo el rey frenó al general Armada en su intento de acudir al palacio, y que también ordenó a Milans del Bosch, quien para apoyar el golpe había sacado los tanques a la calle en Valencia, que depusiera su actitud.

Rufián: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

En cambio, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no se muestra partidario de que Juan Carlos I regrese a Españ: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro", ha comentado este jueves en los pasillos del Congreso.

A su juicio, la desclasificación de los documentos secretos de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 sólo ha supuesto "un salseo que todo el mundo podía sospechar". "Pues para este viaje no hacían falta tantas alforjas", sostiene.

Para Rufián, se ha confirmado que, como escribió Javier Cercas, lo que hubo en esos años fue un rey, Juan Carlos I, "que rajaba de su presidente", entonces Adolfo Suárez, lo que "dio pie a que militares que se pensaban que este país era suyo hicieran lo que hicieron".