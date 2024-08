Feijóo inicia el curso político pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fijado como prioridad de este nuevo curso político defender la igualdad entre todos los españoles para impedir que Pedro Sánchez permita que las "minorías" gobiernen en este país.

En el inicio de curso político en Cerdedo-Cotobade, el presidente del PP ha presumido de la unidad de su partido contra la forma de gobernar de Pedro Sánchez que, a su juicio, "no gobierna, mercadea, y encima lo hace con lo que no es suyo, con el dinero de los españoles, con la igualdad de todos y con la dignidad de las instituciones".

Por ello, defender el principio de igualdad de todos los españoles será el eje vertebrador de la estrategia del Partido Popular, que esta semana reunirá a sus presidentes autonómicos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que fijan una posición "unitaria y común" contra la financiación singular pactada por PSC y ERC para Cataluña, que los populares califican de concierto o cupo, y contra la que Feijóo se ha manifestado contrario esta mañana.

Lucharán por una "España con mismas reglas" y mostrarán su "rechazo a los privilegios de unos pocos" porque "ninguna minoría va a imponer el país en el que tenemos que vivir el resto", ha espetado Feijóo.

Ha agradecido con énfasis la unidad a los suyos alrededor de esta idea porque demuestra que los dirigentes del PP "no se van a vender por nada ni por nadie" con una actitud de la que, opina, también deberían tomar ejemplo los representantes socialistas en las comunidades autónomas porque pertenecen a un partido que ya no los defiende en igualdad de condiciones.

Ha mostrado su temor a que los socialistas no se atrevan a alzar la voz contra las decisiones de Sánchez porque acabarán "como siempre, con la purga de todo el que le tosa".

Mientras tanto, el "PP seguirá defendiendo lo que dejó de defender el PSOE", que es la igualdad frente a los, ha dicho, privilegios que Sánchez pretende otorgar a los catalanes mediante el "cupo separatista" que les ofrece porque sabe que de ellos depende su permanencia en Moncloa.

Sin embargo, en su opinión, lo que debería hacer Sánchez es "dimitir" y "convocar" elecciones, aunque cree que le falta la "dignidad" para dar este paso.

"Dimitir y convocar son los únicos verbos que debería conjugar" Sánchez, aunque no lo ve con la responsabilidad de dar este paso, pues "para dimitir y convocar hay que tener un mínimo de integridad y dignidad" y esos, ha manifestado Feijóo, son atributos que él cree que el socialista dejó "a las puertas de la Moncloa".

Con todo, el líder del PP ha aventurado que el final del PSOE en el Gobierno está próximo dado que incluso Sánchez sabe que "está jugando esos minutos de descuento" y que solo seguirá al frente del Ejecutivo hasta que los independentistas piten el minuto de final de partido".

Después de ello, ha confiado Feijóo, los populares volverán "a ganar las elecciones y lo haremos con la ventaja suficiente para gobernar" en una nueva etapa en la que "vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez de las instituciones, del gobierno y de la ley".

Aspira Feijóo a alcanzar el Gobierno para conseguir que España abandone la "miseria económica, política y social" en la que se encuentra después de años bajo la batuta de un gobierno que le "queda pequeño a la nación".

Ha prometido una oposición contundente ya que aunque "me critican diga lo que diga, os puedo asegurar que me da igual" y que no hace caso de quienes "confunden moderación y sumisión".

Su comportamiento será el mismo que el que adoptó desde que llegó a la presidencia del partido tras dejar la Xunta de Galicia porque "no dejé esta tierra para ser cómplice de los disparates que estamos viviendo".

"No le debo nada a Sánchez, le debo todo a mi país", ha concluido Núñez Feijóo en un acto en el que ha estado acompañado del presidente de honor del partido, Mariano Rajoy, y del titular de la Xunta, Alfonso Rueda, junto con otros mandatarios autonómicos populares, como los presidentes de Castilla y León y de la Comunitat Valenciana, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Mazón, respectivamente.