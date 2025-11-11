Feijóo elige a Pérez Llorca como relevo de Mazón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comunicado al secretario general del PP valenciano y portavoz del Grupo Popular en Las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, que será el candidato a suceder a Carlos Mazón como presidente de la Generalitat valenciana.

El líder del PP confirma al secretario general del partido en Valencia como candidato y le emplaza para que pilote la negociación con Vox, con quien mantiene buenas relaciones.

Feijóo ha mantenido este martes "una última conversación telefónica" con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado su designación como candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días "para dar estabilidad a la Comunidad Valenciana a la mayor brevedad posible", han añadido las mismas fuentes.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios, según fuentes del PP.