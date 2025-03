Feijóo ve "inadmisible" el pacto con "tintes racistas" de PSOE-Junts y exige al Gobierno encargarse de los menores migrantes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que es "inadmisible" el pacto migratorio con "tintes racistas" que han sellado PSOE y Junts para el reparto de más de 4.000 menores hacinados en Canarias. Dicho esto, ha defendido que sea el propio Gobierno central el que se encargue de "forma directa" de esos menores con sus recursos propios y en sus instalaciones porque hay autonomías que superan el "200% de ocupación" en sus centros.

En una rueda de prensa en Bruselas, tras la reunión del Congreso del PPE, Feijóo ha confesado que no ocultaba su "sorpresa" y su "decepción" por este acuerdo al que han llegado Junts y PSOE porque es un pacto con "tintes racistas y xenófobos". Al ser preguntado si el PP podría incumplir la ley con el reparto de menores después de que algunos presidentes autonómicos del partido hayan dicho que no van a colaborar con el Gobierno en la acogida de menores, Feijóo ha indicado que "no se pueden repartir menores migrantes en función del color político que gobierna en cada comunidad".

"No se puede hacer. Eso es una falta de respeto, en primer lugar, a los menores y, en segundo lugar, a los principios básicos de no arbitrariedad y de igualdad", ha asegurado el presidente de los populares en su comparecencia ante los medios. En este sentido, ha reiterado que, si en función de quién gobierna en una comunidad "va a tener que acoger más menores", "eso es inadmisible" y "no se puede aceptar". "Hay cuestiones que tienen límites", ha resaltado.

Efecto llamada

Feijóo ha indicado que la falta de política migratoria del Gobierno ha producido "resultados lamentables" porque "en el último año han muerto más de 10.000 personas intentando acudir a las costas españolas". A su entender, "el efecto llamada del Gobierno y la falta de control de las mafias en origen y en destino está produciendo estos resultados catastróficos". "Y una política de menores que el Gobierno ha pactado con Junts para que de los 4.000 menores, 800 se vayan a Andalucía, 800 se vayan a Madrid y 20 o 30 se vayan a Cataluña, no tiene un pase. No se puede aceptar", ha enfatizado.

Según Feijóo, eso "no es una política de menores" sino que es "una política racista y xenófoba en la que en función del color del Gobierno" se tutela más o menos menores, de forma que aquel que es socio del Ejecutivo se le "exime" de esa labor de tutela.

Competencias

Aunque ha dicho que "comprende perfectamente la situación de Canarias", ha indicado que el Gobierno está "creando unos enormes problemas" y le ha emplazado a "asumir sus responsabilidades y gestionar de forma directa los menores que están en Canarias desde hace meses". A su entender, debe gestionarlo "con recursos propios del Gobierno central y en sus instalaciones y no trasladar este problema a las comunidades autónomas que están con sus centros de menores al 100% de ocupación como mínimo". Es más, ha dicho que hay centros "superando el 150% y en otros el 200% de ocupación". "Uno ha de ser responsable de sus propias competencias y las competencias de inmigración y extranjería son competencias exclusivas del Gobierno", ha señalado.