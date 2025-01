Felipe González cree que España "no puede ni debe permitirse" que el rey Juan Carlos muera fuera del país

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha considerado este miércoles que España "no puede" ni "se debe permitir" que el rey Juan Carlos muera fuera del país. "Me gustaría que esté aquí", ha reconocido.

González ha hecho estas afirmaciones sobre el Rey emérito en una entrevista en Telecinco, en la que ha defendido además la decisión de Felipe VI no de acudir a la inauguración de los actos conmemorativos de la muerte de Franco. "No ha ido porque no iba alterar la agenda de Estado para ir a un acto de no Estado", ha incidido y ha opinado que fue "un acto puramente de partido", al que ha agradecido no haber sido invitado. Además, ha señalado que el jefe de Estado "no tiene por qué estar comprometido" con una "determinada visión de cuándo se recuperaron las libertades en España".

Asimismo, González ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dimitir para no perjudicar a la institución que representa y ha recordado que se debe al Estado: "Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco", ha lanzado.

Así, ha señalado que el caso que ha desembocado en la imputación de García Ortiz -que acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo como investigado por un posible delito de revelación de secretos- es el que más le preocupa de todos los asuntos judiciales que afectan al Gobierno, porque incide sobre el "funcionamiento del sistema".

"Yo si estuviera en su lugar dimitiría, pero no por aceptar la responsabilidad que me atribuyen, no por aceptar que haya incumplido, sino por no perjudicar la institución a la que represento", ha indicado en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco.

Considera por tanto que el fiscal general tiene que dar "dignidad" al cargo y es partidario de que si se demuestra que no tiene nada que ver con lo que le imputan, le puedan volver a nombrar. Pero en todo caso considera que "incluso para su sufrimiento personal, tal vez sería mejor que estuviera fuera de este enredo", ha insistido.

González ha insistido en que el fiscal general "no es del Gobierno, es del Estado" y está a su servicio. "Al servicio del Gobierno estaba en la época de Franco, que ahora estamos recordando, el arma que tenía el franquismo para decirle a los magistrados y a los jueces cuál era la posición del Gobierno era fiscal", ha indicado, señalando que lo vivió en primera persona cuando le sentaron en el banquillo del tribunal de orden público.

Agradece no estar invitado a los actos por la muerte de Franco

El ex presidente también se ha referido a los actos que el Gobierno ha organizado para este 2025 en conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, y ha agradecido que no le hayan invitado, como sí lo han hecho a un evento para celebrar los 40 años del ingreso de España a la Comunidad Económica Europea.

"No está mal que uno recuerde que hace 40 años entramos en las comunidades europeas, firmamos nuestro ingreso en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea. Y tantas cosas más. Podríamos celebrar las primeras elecciones generales, la Constitución, los pactos de la Moncloa, todas las cosas que se fueron consiguiendo", ha argumentado.

Para González, la muerte de Franco "fue la desaparición de un dictador", pero no supuso que se estableciera inmediatamente la democracia, que llegó "mucho después, porque es una elaboración". Asimismo, ha dicho que le perturba que detrás de estos actos "lo único que puede haber es que no se está en contra del pacto de la Transición", lo que le parece que es "un error".

Espera que Sánchez no ceda a "la estudipidez" de Junts

En otro orden de cosas, ha espetado que espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ceda a la "estupidez" de la cuestión de confianza que le reclama Junts, porque es una prerrogativa del jefe del Ejecutiva y porque implicaría darle la competencia al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Si además la competencia de una cuestión de confianza también la tiene Puigdemont, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que esto parece un vodevil", ha continuado González, compartiendo su deseo de que Sánchez tampoco acuda a Waterloo (Bélgica) a reunirse con el político catalán fugado de la Justicia, porque no es ni "tolerable" ni "aceptable".

En este sentido, ha asegurado que él, ante la amenaza de Junts si el Gobierno no acepta la cuestión de confianza, les animaría a presentar una moción de censura, como la que él mismo presentó a Adolfo Suárez en 1980. "¿Cómo me va a obligar a hacer una cuestión de confianza? Porque eso es una decisión personal mía. La moción de censura es una decisión de la oposición", ha añadido.

También ha mandado el mismo mensaje al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, invalidando su argumento de que aunque ve necesaria una moción de censura, no la presenta porque no tiene los votos. "Yo presenté una moción de censura y no tenía votos. Era consciente de que la iba a perder pero sabía que había razones suficientes para presentarla", ha zanjado.

Ve al PSOE "personalista"

González también ha asegurado que le cuesta apoyar a Sánchez, entre otros motivos, porque "cambia de posición" cada vez que trata de hacerlo, y ha lamentado que "no conoce" en este momento "más que a un PSOE personalista".

"Yo estoy siempre dispuesto a ayudar a los dirigentes de mi partido, si se dejan ayudar, y lo que pretenden no es que les ayuden. Pretenden que si cambian 23 veces al día de posición, 23 veces al día vayamos cambiando de posición. Eso no es un partido político", ha criticado.

Ha puesto como ejemplos de cambio de opinión la supresión de delito de sedición o la postura de Sánchez sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que a su juicio, es un "tirano" y hay que hacer "todo lo posible" por "cortar relaciones" con el país latinoamericano.

"Se puede ser muy leal en un partido político siempre que la lealtad sea a un proyecto y a quien dirija el proyecto. La lealtad puramente personal no define un proyecto de partido", ha continuado en su explicación González, lamentando que en este momento el PSOE es un partido "personalista".

Al hilo, ha reconocido que no habla con el secretario general de los socialistas, al menos, desde el 40 Congreso Federal del PSOE, celebrado en 2021, porque le invitó y dijo que "naturalmente iba", como no ha ocurrido con el último congreso celebrado en Sevilla a finales del año pasado.