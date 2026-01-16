La Fiscalía critica que el juez Peinado siga insistiendo en investigar a Begoña Gómez por Air Europa

La Fiscalía ha vuelto criticar que el juez Juan Carlos Peinado siga intentando indagar sobre el rescate de la aerolínea Air Europa en la causa en la que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ya que "se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido".

En un escrito, la Fiscalía se adhiere al recurso que presentó la defensa de Begoña Gómez contra la providencia que dictó el magistrado en octubre en la que pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le informase de aparecían hechos nuevos respecto del rescate, después de que la Audiencia Provincial le advirtiera por cuarta vez de que no puede investigar la supuesta implicación de Begoña Gómez.

La Fiscalía comienza recordando que "estamos ante un escenario similar" a otros ocurridos en esta causa, "en la que se han dictado instrucciones a la UCO para investigar cuestiones cerradas por la Audiencia Provincial".

Considera que al ordenar a la UCO que revise si hay hechos nuevos sobre el rescate de la aerolínea el juez Peinado "hace dejación de las funciones jurisdiccionales que le son propias".

"Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido, acumulando hechos en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio", sostiene la Fiscalía.

Añade que con la petición hecha a la UCO el magistrado "solicita o abre la puerta a una investigación encubierta sobre una materia ya abordada y respecto de la que tiene los criterios para decidir fijados o indicados por la Audiencia Provincial, y los que por otro lado le son propios de la función jurisdiccional encomendada".

Deja claro la Fiscalía que los hechos que ya analizó la audiencia madrileña "son los que son, su contenido no ha variado" y que una decisión como la plasmada en la providencia que se recurre "se asemeja más a una investigación encubierta que a una inocua petición de información".

El Ministerio Público incide en que no se puede pretender la apertura de una causa en este Juzgado de Instrucción número 41 sobre hechos seguidos en otros órganos judiciales, y subraya que esta línea de investigación "ha sido limitada por la Audiencia Provincial en varias ocasiones y condicionando su reapertura".

"No entendemos que se acuda a este vía de pedir a la unidad policial que le informe sobre hechos nuevos cuando los mismos no le han sido puestos de relieve por ningún órgano judicial ni por la propia UCO (...) y que haga abandono de las funciones jurisdiccionales propias del instructor para admitir y acordar diligencias, o inadmitir", insiste.

El juez Peinado mantiene imputadas a Begoña Gómez, a su asesora y al empresario Juan Carlos Barrabés en una causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

El procedimiento indaga en si la mujer del presidente del Gobierno influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra de la Complutense o si empleó a su asesora para sus actividades privadas.