La Fiscalía se querella contra el el ex presidente de la Diputación de Lugo por acoso sexual

La Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo, por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública".

El paso de la Fiscalía Provincial se produce tras haber recibido una denuncia particular por hechos "supuestamente delictivos" cometidos contra una mujer en septiembre de 2025.

Considera la Fiscalía que los hechos "están suficientemente determinados" y poseen "indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella.

Todo ello "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción", informa el ministerio público.

Dimisión como presidente de la Diputación y baja del partido

El pasado mes de diciembre la dirección Federal del PSOE confirmó que había sido presentada una denuncia por presunto acoso sexual contra José Tomé a través del canal interno habilitado por el Partido Socialista para este tipo de casos.

Tras ello, José Tomé anunció que presentaría su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo pero mantendría el cargo de diputado provincial y de alcalde de Monforte, ambos como no adscrito.

Tomé, que pidió la suspensión de la militancia del PSOE, continúa como regidor pero con la condición de no adscrito. Para gobernar cuenta con el apoyo de los concejales socialistas en Monforte, que continúan en el gobierno local.

Precisamente, la semana pasada se conoció la renuncia al cargo de la concejala de Igualdad de este municipio lucense, que dejó su acta como edil, un cargo que ocupará el siguiente en la candidatura socialista, quien precisamente es el hijo de José Tomé, Miguel Tomé.

Crisis interna en el PSOE

El caso Tomé, además, desató una crisis en el PSdeG, y tras esta denuncia, el canal interno del PSOE recibió otra contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por presuntamente acosar laboralmente como represalia a una concejala que había denunciado un caso de acoso sexual contra un exedil de la corporación local.

Posteriormente, dos exconcejalas socialista del Ayuntamiento de A Coruña registraron otra denuncia interna, en este caso por acoso laboral, contra la regidora de A Coruña y su número dos, Inés Rey y José Manuel Lage, unas acusaciones que la propia alcaldesa tachó de "ajuste de cuentas" de las dos exediles por no haber repetido en las listas.

En medio de esta situación, además, la que hasta ese momento era secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga, presentó su dimisión como responsable del área en el partido crítica con la gestión del caso Tomé, un cargo que hasta día de hoy continúa pendiente, a falta de que la Ejecutiva del PSdeG proponga a la nueva persona que lo ocupe, que tendrá que ser ratificada por el Comité Nacional.

Ante esta crisis el PSdeG, precisamente, convocó a principios de enero a su Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, una cita en la que el secretario xeral del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, explicó su gestión de los casos de Monforte y Barbadás y en la que la formación acordó la celebración de una conferencia feminista, que aún está fin fecha, pendiente de fijarse una vez se conozca la fecha de la que el PSOE organizará a nivel estatal.