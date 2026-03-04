Friedrich Merz no defendió a España porque no quiso "discutir en público" con Donald Trump

El Gobierno alemán reiteró este miércoles que la Unión Europea (UE) está unida ante las amenazas de EE.UU., después de que el canciller Friedrich Merz guardase silencio el martes en el Despacho Oval cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se planteó en su presencia imponer un embargo comercial a España.

"El canciller se pronunció después sobre la secuencia (de declaraciones) y dejó claro que en cuestiones comerciales Europa actúa unida. En cuestiones comerciales cierra filas contra amenazas arancelarias y otras amenazas", dijo el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en una rueda de prensa ordinaria.

Kornelius añadió que desde entonces "no ha habido ningún contacto" entre Merz y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al respecto, pero sí explicó que se han producido contactos entre ambos gobiernos. Eso sí, los enmarcó en la habitual ronda de información a socios del contenido de visitas importantes del canciller en el exterior.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, dijo hoy en Madrid que ha manifestado a su homólogo alemán, Johann Wadephul, la "sorpresa" por la actitud en la Casa Blanca de Merz. El canciller alemán explicó tras su reunión en el Despacho Oval, que en ese momento de su encuentro con el presidente estadounidense él no quiso "escalar o discutir en público este conflicto", enmarcado en las críticas de Trump al gasto en defensa de España y su negativa a autorizar el uso de las bases españolas de Morón y Rota en las operaciones militares contra Irán.

Frente al silencio de Merz en el Despacho Oval sobre la nueva amenaza comercial a España, el canciller sí dijo ante una nueva crítica de Trump a Madrid por no haber querido comprometerse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB que está intentando "convencer" al Ejecutivo español para que acepte un mayor gasto, ya que "esto forma parte de la seguridad común" de los miembros de la OTAN y "todos deben cumplir con esas cifras". Kornelius sostuvo que "es algo objetivo que, al parecer, España no ha cumplido las expectativas estadounidenses en cuanto al apoyo" militar, pero subrayó que "eso no nos corresponde evaluarlo a nosotros". "Eso lo ha evaluado el presidente estadounidense", añadió el portavoz, quien precisó que sobre las bases militares en el sur de España no ha habido comunicación con Madrid. .

El canciller no tiene por qué inmiscuirse en la cooperación en defensa entre Madrid y Washington, insistió. Pese a todo Merz "defendió la unidad europea", aseguró el portavoz.