García Ortiz no se plantea dimitir tras el aval del Supremo a su procesamiento

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no se plantea dimitir, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya avalado su procesamiento por una presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes fiscales.

El jefe del Ministerio Público se mantiene así firme en la decisión que adoptó el pasado 16 de octubre, cuando el Supremo le encausó por las presuntas filtraciones en torno a la investigación contra González Amador por delitos fiscales.

El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque sigue confiando en su inocencia después de que el Tribunal Supremo haya desestimado los recursos contra la decisión de procesarle por supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes del Gobierno han expresado su máximo respeto a la Justicia, tal y como aseguran que hacen siempre ante cualquier decisión judicial. Pero, a la vez, han dejado claro que siguen manteniendo su apoyo a García Ortiz porque recalcan que continúan confiando en su inocencia en este caso.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su procesamiento por supuesta revelación de secretos relacionados con el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El fiscal general debe dimitir inmediatamente. No puede seguir ni un minuto más", ha advertido Feijóo en X tras conocer la decisión del Supremo que sitúa a García Ortiz a las puertas del juicio por las filtraciones sobre Alberto González Amador, imputado por presunto fraude a Hacienda.

Según el líder del PP, "quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delito".

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, al afirmar en declaraciones a los periodistas que no cabe otra opción que la dimisión de García Ortiz.

"No hay más salida y no hay más puertas que abrir", ha recalcado Muñoz, que ha considerado una "auténtica vergüenza" ver al fiscal general sentado en el banquillo de los acusados. "Esto no pasa en ningún país democrático", ha subrayado