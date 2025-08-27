El Gobierno detecta un pico de 190.000 mensajes de odio en redes sociales en julio, más que en los tres meses anteriores juntos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado más de 190.000 contenidos racistas en redes sociales durante el mes de julio, una cifra que supera a los 184.000 del trimestre anterior y que "confirma el importante incremento" de estos mensajes, particularmente dirigidos a personas del norte de África y musulmanes.

Según los datos del último boletín del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente del ministerio y que monitoriza el discurso de odio en redes sociales, durante el pasado mes de julio, marcado por sucesos xenófobos como los de Torre Pacheco (Murcia), el 86% de los mensajes de odio fueron hacia personas del norte de África.

Esta cifra ha supuesto un incremento del 13% con respecto al segundo trimestre del año, entre abril y junio.

La ministra que dirige este departamento, Elma Saiz, ha enfatizado que "la colaboración con las plataformas es esencial para atajar" la difusión de estos mensajes que "perjudican la convivencia".

Por ese motivo, el ministerio pondrá en marcha un grupo de trabajo con las plataformas digitales, que se reunirá en septiembre, para hacer balance de los "muy graves" discursos de odio publicados en redes sociales este verano, como los vinculados a los disturbios de Torre Pacheco.

El odio inundó las redes tras los incidentes ocurridos en el municipio murciano, y sólo entre los días 6 y 22 de julio se registraron más de 138.000 mensajes dirigidos contra personas del norte de África y musulmanes.

Un 20% de los mensajes reportados utiliza un lenguaje codificado

Otro dato destacado del informe elaborado entre abril y junio apunta a que un 20% de los mensajes reportados utiliza un lenguaje codificado para evadir la detección automática, manteniendo el mensaje de odio de manera cifrada.

No obstante, las plataformas lograron retirar, de media durante esos tres meses, el 34% de los contenidos notificados.

El lenguaje agresivo y explícito ha estado presente en el 88% de los mensajes detectados, que suelen incluir insultos directos y expresiones de desprecio con llamamientos a la exclusión de ciertos grupos.

Más de la mitad -el 54%- del contenido racista y xenófobo difundido iba dirigido a deshumanizar a "grupos diana", mientras que el 24% los presenta como una amenaza para la sociedad, lo que supone cuatro puntos porcentuales más que el trimestre anterior.

Por otro lado, el 12% de los mensajes incita a la expulsión de los extranjeros, el 5% alienta a la violencia contra estas personas y el 4% elogia a quienes promueven estas conductas violentas.

Además, el informe ha revelado que el segundo trimestre de 2025 ha estado marcado por picos significativos en episodios concretos que responden a sucesos sociopolíticos o mediáticos que actúan como desencadenantes del discurso de odio, como Eurovisión y la final de la Champions League, que tuvieron lugar en mayo.

Reaparecen en julio los mensajes contra menores no acompañados

Durante el mes de julio, los mensajes de odio contra menores no acompañados en el contexto de Torre Pacheco han supuesto un 4% del total, cuando en mayo y junio habían desaparecido.

Estos sucesos han tenido un impacto significativo en el aumento y la radicalización de mensajes de odio hacia personas del norte de África, que son la diana del 86% de los contenidos de discurso de odio, cinco puntos más que el mes anterior (81%).

En julio, se registró una reducción significativa en los contenidos que deshumanizan a personas migrantes o de origen extranjero, pasando del 56% en junio al 34%.

No obstante, se ha observado un incremento en los discursos que incitan a su expulsión, que alcanzan un 20%, y el 29% considera a estos grupos como una amenaza para la seguridad y la convivencia.

Además, se observa un incremento relevante en los contenidos que incitan a la violencia, que pasan del 3% en junio al 12% en julio.