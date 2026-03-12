El Gobierno no teme las amenazas de Trump: "Sería el mundo al revés"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el Gobierno no teme "nada" que el presidente estadounidense, Donald Trump, materialice sus amenazas de imponer un embargo comercial a España por no colaborar con EEUU en la guerra en Irán, después de que ayer volviera a hacerlo.

Albares ha asegurado que no tendría "ningún sentido" que Estados Unidos emprendiera ningún tipo de acción contra España, habida cuenta de que el comercio es una cuestión que se gestiona desde Bruselas, y porque no hay motivos que lo justifiquen.

Así se ha pronunciado el ministro después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a cargar la víspera contra el Gobierno. "No están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio", sostuvo, en referencia a la negativa a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB. "El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos", incidió.

En declaracionesa TVE, Albares ha ironizado con que está "totalmente de acuerdo" con Trump en que "la gente de España es fantástica" y ha vuelto a recordar que "la política comercial de la UE es una política común".

La Comisión Europea, que es quien tiene las competencias, ya ha dejado "muy claro que cualquier intento de agresión hacia un país o de coerción comercial lo es evidentemente a todo el mercado único y a todos los países de la Unión Europea", ha subrayado el ministro.

"No tenemos nada"

Preguntado sobre si el Gobierno teme que finalmente Trump pueda emprender algún tipo de acción, Albares se ha mostrado rotundo: "No tememos nada". En su opinión, no hay "nada" que pueda llevar a que Washington actúe contra España.

"España es un país libre y soberano, que toma sus decisiones de manera soberana y (...) de forma coherente con los valores europeos y coherente con los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respeta el derecho internacional, que es solidario con sus socios europeos y con sus aliados en la OTAN", ha esgrimido.

Por tanto, ha añadido, "¿por qué recibiría España algún tipo de acción o coerción? ¿Por ser un socio europeo solidario? ¿Por ser un aliado de la OTAN fiable que está defendiendo en estos momentos el espacio aéreo de los países bálticos? ¿Por ser un socio comercial de primer orden para Estados Unidos?"

"No, no tendría ningún sentido. Sería un mundo al revés, un mundo de absoluto caos y desorden", ha remachado el ministro, que ha asegurado que el Gobierno trabaja "siga siendo mutuamente beneficiosa" como lo ha sido hasta ahora.