María Guardiola mantiene que la democracia está "en peligro" cuando se roban votos

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha reiterado este viernes que la democracia está "en peligro" cuando se roban votos por correo, ha lamentado que el resto de partidos políticos no salieran este jueves a denunciar lo ocurrido en Fuente de Cantos (Badajoz), y ha considerado que si no lo hubiera hecho el PP "igual no lo sabemos".

Guardiola ha hecho estas declaraciones después de que un robo en la oficina de Correos de este municipio pacense -de donde los ladrones se llevaron 14.000 euros y 124 votos por correo- sacudiera este jueves la fase final de la campaña electoral, con el PP y Vox expresando sospechas sobre un supuesto fraude electoral ante un suceso que la Guardia Civil vinculó con la delincuencia común.

En declaraciones a los medios en Talayuela (Cáceres), donde ha iniciado la última jornada de la campaña electoral, la candidata de los populares ha afirmado que lo que hizo la víspera fue denunciar "un hecho objetivo", que fue un robo que afectaba a electorales que no tenían por qué haber votado exclusivamente al PP.

Por ello, ha subrayado que le sorprende que el resto de partidos no lo denunciara ya que, a su juicio, "deberíamos haber salido todos diciendo esto", los políticos y los ciudadanos.

Si el PP no lo hubiera hecho, "igual no lo sabemos", ha advertido.

A preguntas de los medios sobre si puede haber sido imprudente afirmar que se pone en peligro la democracia sin haber esperado a las conclusiones de la Guardia Civil, ha respondido que "da igual cuáles sean" estas.

"Yo no sé cuál es el objetivo de un ladrón, lo que sé es que hay alguien que está robando en la oficina de Correos a tres días de unas elecciones el derecho a votar de extremeños", ha incidido la candidata del PP, quien ha confesado que le "sorprende" que le hayan atacado por esto.

Tras señalar que no cree que este suceso puede afectar al resultado de los comicios, ha expresado que en este final de campaña se está viendo "mucho nerviosismo" y "pocos valores, poca ética y juego muy sucio", algo en lo que no va a entrar porque lo que quiere es "seguir construyendo un proyecto de futuro para Extremadura".

De cara al domingo, ha resaltado que aspira a obtener la confianza mayoritaria de los extremeños, "de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros".

Ha indicado que no son un gobierno "de chinchetas", sino que piensa en la prosperidad, el progreso y el bienestar de los extremeños.

El próximo domingo, ha añadido, los extremeños votarán si quieren seguir avanzando o volver al bloqueo, si quieren seguir creciendo y progresar "o volver a las políticas caducas que nos han dejado siempre a la cola de absolutamente todos los ránquines", ha concluido.

El Gobierno la acusa de esconderse al no ir al debate y alimentar conspiraciones "ridículas"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afeado a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que no acudiese al debate electoral celebrado la pasada noche y además le ha reprochado que alimente teorías de la conspiración "ridículas" tras el robo de un centenar de votos por correo.

Una vez que la Guardia Civil ha apuntado a la delincuencia común como responsable de la sustracción de 124 votos de una oficina de Correos extremeña --de la que también se llevaron 14.000 euros-- el ministro considera que el PP se ha sumado a una conspiración propia de Vox, después de que Guardiola alertase de que estaban intentando robar la democracia.

López considera que el motivo del robo fue "claramente económico" e incluso "tiraron los votos" porque "iban a por lo que iban", ha señalado.

"Sería ridículo, patético, si no fuera gravísimo, que el Partido Popular de (Alberto Núñez) Feijóo se haya sumado a teorías conspiratorias de la ultraderecha", ha lanzado en declaraciones a los medios este viernes en Madrid, a menos de 48 horas de la apertura de las urnas en Extremadura.

El ministro considera que la candidata del PP faltó a su obligación al "no dar la cara" en el debate electoral organizado por RTVE al que sí acudieron los aspirantes del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, más aún cuando fue ella la que convocó estos comicios.