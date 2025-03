El hermano de Koldo niega que enchufara a la ex pareja de Ábalos y dice que sí iba a trabajar

Joseba García, hermano del ex asesor de Ábalos, Koldo García, antes de declarar en el Supremo.

Joseba García, hermano del ex asesor del Ministerio de Transportes Koldo García, se ha desvinculado en su declaración como testigo ante el Supremo de cualquier rol en la contratación de Jessica Rodríguez, la ex pareja de Ábalos, en dos empresas públicas -Ineco y Tragsatec-, de la que ha dicho que sí que iba a trabajar, pero que él no era su jefe.

García se ha asegurado que le llamaron de INECO -donde él estaba trabajando- para decirle que había un recurso disponible. Ese recurso sería Jessica Rodríguez. Según las citadas fuentes, el testigo ha aseverado que la conoció directamente allí, la vio dos veces. Y no era su jefe, ha matizado. En la misma línea, se ha desmarcado de la contratación de la joven en Tragsatec.

Es más, ha explicado que le llamaron desde el departamento de contratación de Ineco y le dijeron que había un recurso disponible, que era ella, si bien supo que se trataba de Jessica cuando ya estaba contratada. Allí, la vio dos veces, según ha respondido al juez, a quien ha dicho que ella sí que trabajaba, al contrario de lo que sostuvo la expareja de Ábalos, y que no era su jefe sino compañero.

Ahora bien, ha acusado a la expareja de Ábalos de mentir porque él nunca trabajó en Tragsatec, algo que ha dicho que puede corroborar con su vida laboral.

Su versión no solo choca con la de la expareja del exministro, sino con la de su hermano Koldo, quien dijo que le pidió el favor a Joseba para que trabajara en Ineco y éste, aunque tenía varios currículums, la eligió por ser amiga suya ya que la confianza era necesaria y que se ocupaba de llevar la gestión administrativa de Joseba. De Tragsa no dio explicaciones sobre porqué fue contratada.

Niega los viajes a República Dominicana para recoger dinero

Joseba, investigado en la Audiencia Nacional por ocultar presuntamente la titularidad de inmuebles en favor de su hermano, también se le vincula con la entrega de unos papeles al ex ministro, que estarían supuestamente relacionados con las adjudicaciones de los contratos de mascarillas, y con posibles viajes a República Dominicana a recoger dinero en efectivo -algo que su hermano negó en el Supremo.

Sobre esto último, ha asegurado que fue a República Dominicana por viajes personales, lo que puede acreditar. Koldo, en su declaración, también negó que su hermano viajase a este país a por dinero en metálico, como sostiene Aldama, sino que fue de vacaciones y para buscar oportunidades de negocio

De su relación con Aldama, ha reconocido que habló varias veces con él, sobre una gestión con el aeropuerto de Ciudad Real y sobre la compra de un piso.

El hijo de Ábalos se desmarca de las acusaciones de Aldama

También ha testificado Víctor, el hijo de Ábalos, que se ha desmarcado de todas las acusaciones de Aldama, quien le salpicó al apuntar que habría firmado contratos de consultoría con constructoras para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, "que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España".

Ha dicho que no tuvo nada que ver con el piso de la Castellana, que presuntamente fue una comisión a su padre, ni tampoco con constructoras porque, además, nunca ha trabajado en lo público.

Asimismo se ha quejado de la investigación patrimonial ordenada por el magistrado, a lo que éste le ha dicho que es normal, añaden las fuentes, que han destacado que también ha señalado que no entiende por qué está ahí, salvo por ser hijo de su padre.