"Hoy el PP dice no a la condonación y mañana dirá que ha sido idea suya"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el PP "camina dando tumbos y sin ningún rumbo" y ha puesto como ejemplo su oposición a la condonación de la deuda pública a las comunidades autónomas. "El PP hoy dice que no y mañana dirá que esta idea ha sido suya. No tienen remedio", ha subrayado.

"Dijeron que con el malvado Sánchez España se iba a romper y está más unida que cuando ellos gobernaban; que España se iba a hundir y España lidera el crecimiento económico en Europa. No dan una. Lo que se ha hundido y se ha roto es el eje de esta oposición destructiva que camina dando tumbos y sin ningún tipo de rumbo", ha afirmado Sánchez este domingo en la clausura del 17º Congreso Regional del PSRM-PSOE en Murcia.

El presidente del Ejecutivo ha asegurado que desde hace siete años el PSOE va ganando "por goleada" a la derecha, a quien ha pedido romper con Vox por "querer romper Europa". Sánchez ha afirmado que ser socialista en el siglo XXI es "estar en el lado correcto de la historia". "La razón y la historia está de nuestro lado como también el futuro que dará la razón a las políticas de progreso", ha subrayado.

En este sentido, ha reprochado que la formación popular "hoy dice que no y mañana dirá que la idea ha sido suya", en alusión a la condonación de la deuda pública que el PP ha rechazado. "Yo sé como termina esta película. Igual que con la revalorización de las pensiones, que dijeron que no y luego que sí. No tienen remedio", ha sostenido.

Durante su intervención, ha achacado que PP y Vox sean fuertes con los débiles y "serviles con el poderoso". "Su lema no es todo por la patria. Su lema es todo por la pasta", ha enfatizado.

"La ciudadanía pide a los gobernantes que no se queden dormidos ni tumbados a la bartola. Piden no dejar hacer sino enfrentarse a los poderosos o a aquellos que consideran que las cosas tienen que quedarse como están para consolidar sus 'status quo' profundamente injustos y desiguales", ha concluido.