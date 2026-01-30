Illa sale del hospital y seguirá el tratamiento en su casa
El presidente de la Generalitat llevaba ingresado desde el 17 de enero por una osteomielitis púbica
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este viernes del Hospital Vall d'Hebron y a partir de esta tarde continuará en casa con un sistema de hospitalización domiciliaria el tratamiento de su osteomielitis púbica, han informado fuentes del Govern y del centro sanitario.
Illa llegó al Hospital Vall d'Hebron el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.
Después de trece días en el hospital barcelonés, el presidente catalán "evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria", ha detallado Vall d'Hebron.
También te puede interesar
Lo último