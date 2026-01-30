Illa sale del hospital y seguirá el tratamiento en su casa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido este viernes del Hospital Vall d'Hebron y a partir de esta tarde continuará en casa con un sistema de hospitalización domiciliaria el tratamiento de su osteomielitis púbica, han informado fuentes del Govern y del centro sanitario.

Illa llegó al Hospital Vall d'Hebron el pasado 17 de enero aquejado de dolor y problemas motores en las piernas y fue ingresado por una osteomielitis púbica, una inflamación ósea causada por una infección bacteriana.

Después de trece días en el hospital barcelonés, el presidente catalán "evoluciona favorablemente y desde esta tarde continuará su tratamiento con hospitalización domiciliaria", ha detallado Vall d'Hebron.