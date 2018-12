Un juez de Madrid investigará a Garzón por el audio de Villarejo sobre Gürtel

Se refiere a la información que publicó moncloa.com según la cual en una comida celebrada en octubre 2009 Villarejo , investigado en la Audiencia Nacional por usar información policial para trabajos privados, afirmó que un día antes de que Garzón admitiera a trámite la causa se reunió con el ex juez de la Audiencia Nacional y con otros policías para "preparar la Gürtel".

Un juzgado de Madrid investigará a Baltasar Garzón por prevaricación en relación a la grabación publicada en moncloa.com en la que el ex comisario José Villarejo presuntamente afirmó que se reunió con el ex juez para "preparar la Gürtel" un día antes de que éste admitiera la causa a trámite.

El PP pide recusar al juez Andreu del caso Bárcenas por su "cercanía" al PSOE

El PP ha pedido apartar del tribunal que enjuiciará el caso Bárcenas al juez Fernando Andreu al entender que no es imparcial por su "cercanía" al PSOE, que apoya en su "amistad" con la ministra Dolores Delgado y en el hecho de que fuera propuesto por los socialistas para el CGPJ. El PP ha planteado este incidente de recusación, al que ha tenido acceso Efe, después de que Andreu fuera designado ponente del tribunal que juzgará el caso Bárcenas, una causa en la que el partido debe responder como partícipe a título lucrativo por el supuesto pago en negro de la reforma de la sede de Génova. En su escrito, el PP alega que Andreu tiene un "interés directo o indirecto" en esta causa porque existe "una más que evidente relación y cercanía del magistrado con el PSOE, principal adversario político del Partido Popular, así como con algunos de sus miembros". Uno de los motivos en los que basa esta afirmación es en que fue propuesto para la Secretaría de Estado de Justicia por Delgado, ex fiscal de la Audiencia Nacional con la que, dice el PP, tiene una "estrecha e íntima amistad fruto de los años que compartieron" en este tribunal. También recuerda que Andreu fue propuesto como candidato a vocal del CGPJ por parte de los socialistas y le relaciona con el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel y con quien, dice el PP, "mantiene una conocida y estrecha relación de amistad".