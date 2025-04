El juez del 'caso Begoña Gómez' cita como testigos al presidente de Telefónica y al ex presidente de Indra

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha citado como testigos el próximo 28 de mayo al ex presidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, al director de estrategia de Indra, Manuel Ausaverri, y al ex presidente de Indra y ex consejero delegado de Telefónica Fernando Abril-Martorell.

En una providencia, el magistrado Juan Carlos Peinado cita a todos ellos ese día a partir de las 10.30 horas después de que lo solicitasen las acusaciones populares, que pedían ahondar en las inversiones de ambas tecnológicas en el software de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que se habría apropiado Gómez.

Dos semanas antes, el 14 de mayo a partir de las 10.30 horas, el juez ha llamado como testigos al responsable de Minsait --filial de Indra-- y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica, Luis Abril, jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno, y al vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo.

En un escrito presentado la pasada semana, las acusaciones argumentaron que eran necesarias estas citaciones porque son "las personas que de forma directa desarrollaron los trabajos técnicos e institucionales" relacionados con el programa elaborado en la Complutense dirigido por Gómez.

La dirección letrada de Vox explicaba que dichos nombres fueron aportados al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el pasado 2 de abril por los testigos Fuencisla Clemares, quien fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica; Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva de Minsait.

Las acusaciones aseguraban que la "utilidad y pertinencia" de nuevas citaciones queda "justificada" por las "continuas referencias de los deponentes sobre las personas que conocían y ejecutaban de forma directa los trabajos y la actividad de las entidades empresariales en relación con la cátedra extraordinaria que nos ocupa".

Los tres cargos y excargos que comparecieron el pasado 2 abril explicaron que, por sus funciones, no tenían conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el 'software' del que se habría apropiado Gómez.

Las dos tecnológicas informaron por escrito al juez Juan Carlos Peinado el año pasado sobre las inversiones que realizaron en el 'software': Google invirtió 110.000 euros e Indra abonó 128.442 euros.