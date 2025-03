El juez insiste a Errejón en que debe entregar su móvil a la Policía para el análisis de sus chats con Mouliaá

El ex diputado de Sumar Íñigo Errejón, en los juzgados el pasado enero.

El juez Adolfo Carretero ha contestado al ex diputado de Sumar Íñigo Errejón que debe entregar su móvil a la Policía para que los agentes analicen sus conversaciones con la actriz que le acusa de un presunto delito de agresión sexual, Elisa Mouliaá.

Errejón había solicitado al juez que suspendiera el requerimiento para que entregara su móvil hasta que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera si esta diligencia era pertinente. No obstante, se ofreció a acudir ante el juez para mostrarle el contenido de las conversaciones en cuestión.

En un auto de 18 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid declara "no ha lugar" a la solicitud del exdirigente y apunta que "ya se tomaron cautelas para que únicamente fueran analizadas las conversaciones con Mouliaá".

Fue a principios de marzo cuando el instructor dio cinco días a Errejón y a Mouliaá para que entregasen sus teléfonos a la Policía Nacional para que puedan estudiar las conversaciones que ambos mantuvieron. Un mes antes había respaldado la petición del exlíder de Más País de no proceder al volcado de su móvil porque se trataba de una medida desproporcionada, por lo que acotó esta diligencia y la limitó únicamente a las conversaciones entre el exdiputado y la denunciante.

Niega un nuevo informe forense

Ahora, además de declarar "no ha lugar" a la petición de Errejón, el instructor le contesta también que no puede someter a Mouliaá a un reconocimiento psiquiátrico forense de un perito de su preferencia sin la autorización de la denunciante, al tiempo que recuerda al ex dirigente que la actriz presentó ante el juzgado sus propios informes psiquiátricos.

El juez explica que la pericial solicitada por el exdiputado solo podrá hacerse "si accede la señora Mouliaá voluntariamente". Por ello, da traslado al abogado de la denunciante para que "manifieste si admite la prueba solicitada por Errejón".

"No puede compelerse a un perjudicado a un reconocimiento por un perito de la otra parte sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse de su negativa", señala el juez.

Al hilo, el instructor incide en que la defensa del exdiputado "tiene acceso a los informes psiquiátricos de Mouliaá, que pueden ser contradichos por otro profesional". Sobre este extremo, cabe recordar que a principios de marzo la denunciante aportó al juzgado un informe pericial psiquiátrico forense en el que se aseguraba que la actriz atravesó "una situación de abuso" por parte de Errejón que vivió como "un verdadero atentado contra su intimidad".

En dicho informe, al que también tuvo acceso Europa Press, el perito José Cabrera concluía que Mouliaá había vivido "un abuso (...) imprevisto e injustificado" por parte del exdirigente que derivó en un "trastorno por estrés postraumático" que, según explicaba, es "impredecible" y puede conllevar una "secuela permanente". Errejón ha pedido que la actriz se someta a evaluación con otro perito.

La actriz no ve necesaria la evaluación que reclama Errejón

El abogado de Mouliaá ya se opuso a la solicitud del exdiputado de llevar a cabo un informe psiquiátrico por parte de otro perito propuesto por la defensa. "No resulta procedente ni necesario efectuar dicha diligencia, (...) pues la aportación del contrainforme deberá basarse en los documentos aportados a la causa y que, en el presente caso, resultan ser suficientes", señaló en un escrito de 12 de marzo al que tuvo acceso Europa Press.

En un escrito anterior, al que también tuvo acceso esta agencia de noticias, el abogado de Mouliaá incidió en que la propia actriz ya había aportado a la causa informes médicos, al tiempo que se opuso a que se entregasen al juzgado evaluaciones psiquiátricas de la denunciantes "desde abril de 2022 hasta la actualidad". A su juicio, ello supondría una "conculcación de su derecho a la intimidad".

"Llama poderosamente la atención a esta parte que la representación de la defensa en relación con otras diligencias de prueba admitidas, como son las relativas al volcado de clonado de los dispositivos móviles, mantiene especial interés en defender la intimidad del señor Errejón y, sin embargo, en relación a los informes psiquiátricos de la señora Mouliaá insiste en su aportación sin valorar la vulneración de este derecho, que ellos mismos invocan convenientemente cuando les interesa", apuntó el letrado de la actriz.