DIRECTO
Sevilla mantiene el aviso amarillo por fuertes lluvias y viento

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Carretero da el primer paso para que el ex portavoz de Sumar se siente en el banquillo

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá.
El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá. / Mateo Lanzuela / EP
Agencias

14 de noviembre 2025 - 11:57

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

También te puede interesar

Lo último

stats