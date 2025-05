Junqueras desvela en el Congreso que en la cárcel dio clases a Bárcenas y a Rato

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha desvelado este lunes en el Congreso de los Diputados que en su paso por las prisiones de Madrid, encarcelado por el procés, dio clases a miembros del PP como el ex tesorero de este partido Luis Bárcenas o a Rodrigo Rato, quien fuera vicepresidente con el Gobierno de José María Aznar.

Lo ha dicho en la comisión de la Cámara Baja que investiga la llamada operación Cataluña sobre la presunta creación por parte del Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz de una policía patriótica para acabar con los independentistas. Junqueras ha afirmado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy fue el "cerebro" de la operación para perseguir al independentismo.

"¿Quién fue el cerebro?", le ha preguntado el diputado del PSOE Manuel Arribas, a lo que Junqueras le ha respondido que, además de algunos voluntarios como el excomisario José Manuel Villarejo, políticamente fue el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz "y por mandato de Rajoy".

Ante la insistencia del diputado socialista, el líder de ERC ha indicado que sería "muy extraño" que el autor intelectual no fuera Rajoy porque "no hubiera permitido algo así sin su consentimiento". Y se ha remitido a las grabaciones de Villarejo en las que el propio Fernández Díaz instaba a un juez de la Audiencia Nacional a "inventar" y "a buscar más" porque no encontraban ninguna irregularidad en su gestión en la Generalitat.

La cárcel, "buen sitio para conocer a gente del PP"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha querido indagar en los cuatro años que Junqueras estuvo "en el talego por la cara", en cárceles madrileñas como la de Soto del Real o la de Estremera.

Según Junqueras, la cárcel ha sido "un buen sitio para conocer a gente del PP", precisamente los "más inocentes" que estaban recluidos para "cubrir las culpas de otro". Una "gente encantadora, amable", ha subrayado el líder de ERC, a quienes dio "clases variadas", entre ellos a Bárcenas y a Rato.

No pudo impartirles clases de matemáticas -ha añadido-, ya que estaban prohibidas porque "pueden usarse para delinquir", según las autoridades penitenciarias, como tampoco podía dar de historia y de filosofía. Por el contrario, sí podía hacerlo de física, que "les pareció poco peligrosa".

Junqueras ha relatado la situación que vivió en las cárceles madrileñas, donde según él no les ponían la calefacción en pleno invierno y el agua de la celda estaba "helada". "No era necesario en un estado democrático", ha precisado.

Y ha reprochado que se le condenara a no poder ejercer su trabajo de profesor. "Ningún estado que se sienta fuerte necesita condenar a un profesor a una especie de muerte civil e impedirle a hacer su trabajo", ha apostillado.

Junqueras también ha asegurado que se le espió de forma ilegal, de lo que se percató porque utilizaron "técnicas poco sofisticadas", y ha señalado que como responsable económico de la Generalitat de Cataluña asistía a las reuniones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y allí recordaba a los responsables del Gobierno que les íbamos a hacer un referéndum".

"Siempre se lo dije. Quizá no quisieron creérselo", ha zanjado.

Al contrario de lo que esta mañana ha expresado en la misma comisión el ex alcalde de Barcelona Xavier Trias, el líder de ERC ha asegurado que no necesitaba que "nadie" le pida perdón y ha aseverado que lo único que quiere es que su país y las economías de su entorno, "vayan para delante".

Al término de su turno, Rufián -que ha tuteado a Junqueras en su intervención, algo que no es habitual- se ha atrevido a dar un consejo al compareciente: que se animara a contar "todas las burradas de la cárcel". "Harías un excelente trabajo para la democracia".

Junqueras era vicepresidente de la Generalitat cuando en 2017 ingresó en prisión y dos años después fue condenado por el Tribunal Supremo a la pena de 13 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación. El Gobierno le indultó parcialmente en junio de 2021.