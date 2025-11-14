Madrid se niega a crear el registro de objetores del aborto y se remite a los tribunales

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que la Administración regional no va a crear el registro de médicos objetores de conciencia del aborto y ha dejado la decisión en manos de los tribunales.

"En la Comunidad de Madrid, creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar ni a perseguir a quienes abortan o a los que no abortan, ni tampoco a los que practican aborto o no practican abortos", ha dicho la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.

"Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie y, desde luego, con la Constitución en la mano, defenderemos la libertad de objeción y todos aquellos artículos para proteger a nuestra población", ha indicado Matute.

La consejera ha hecho estas declaraciones el día en el que se cumplía el plazo de un mes que había dado el Ministerio de Sanidad para que Aragón, Madrid y Las Baleares hicieran el registro con los médicos que se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en los hospitales públicos.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado a la Comunidad de Madrid que "aún está a tiempo" para que acepte hacer un registro de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo, de lo contrario, anunció que se iniciaría el trámite de un recurso contencioso administrativo. "Esta noche a las 00:01 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo", ha respondido la ministra ante la posición de la comunidad dirigida por Isabel Díaz Ayuso.