María Jesús Montero afea al PP que acusase de mentirosas a las mujeres que denunciaron no encontrar sus mamografías

La crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía se ha convertido en uno de los temas de discusión en las sesiones de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso. Este miércoles, el presidente del Gobierno ha manifestado en la Cámara que los problemas del cribado son "la mayor crisis de confianza vivida en el sistema nacional de salud". Le ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que haya "renunciado a exigirle responsabilidades al señor Moreno Bonilla". La vicepresidenta María Jesús Montero ha acusado al Gobierno de Juanma Moreno de llamar "mentirosas a las mujeres en vez de estar con ellas".

Sánchez le ha afeado que desde la Consejería de Salud se tachase de "infamia" la última denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer (Amama) para, horas después, explicar que el borrado de las pruebas de mamografías se debió a un fallo informático por sobreconsultas del programa de atención del SAS. Desde hace varios días, algunas mujeres habían denunciado, de modo público, que de su historial de este programa (ClicSalud+) habían desaparecido las placas de mamografías.

La Consejería de Salud ha explicado que se debió a un problema informático, aunque su titular, Antonio Sanz, acuso por la mañana a Amama de "infamia" y de ser la única asociación de mujeres afectadas de Andalucía que no querían reunirse con él. Amama es la organización que hizo pública la crisis en el servicio de mama del Virgen del Rocío.

"La asociación Amama dice que ha desaparecido pruebas, ustedes dicen que es mentira y, siete horas después, que es un error informático", ha indicado Sánchez.

La crisis de los cribados también ha sido el tema central de la pregunta que la diputada popular Esther Muñoz le ha hecho a la vicepresidenta María Jesús Montero. "El PP es el partido del abandono, que se lo digan a las mujeres del cribado del cáncer de Andalucía, abandonándolas, sin darles respuesta y acusándola de mentirosas", ha contestado María Jesús Montero.

Esther Muñoz ha acusado a Montero de ser la responsable de la crisis de los cribados por su gestión anterior en la Consejería de Salud. "Dejen de dimafar -respondió la vicepresidenta del Gobierno-, ayer el flamante consejero de Sanidad aseguró que las mujeres mentían cuando denunciaron que desaparecían pruebas de su historial médico y, por la tarde, reconoció que era verdad en un tono paternalista que más vale que olvide".