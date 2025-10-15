Mazón envía a Las Cortes un listado de 26 llamadas la tarde de la dana

La Presidencia de la Generalitat Valenciana ha enviado a la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre la gestión de dana del 29 de octubre de 2024 un listado de 26 llamadas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, entre las 17:37 y las 23:29 de ese día, efectuadas desde su teléfono y el de un colaborador.

El escrito, enumera las llamadas que hizo el presidente desde su teléfono móvil corporativo, tanto por teléfono como vía Whatsapp, así como las atendidas y realizadas por Mazón desde el teléfono de un colaborador "cuando los problemas técnicos ocasionados por la dana le impedían utilizar su móvil corporativo".

La primera llamada que se cita es a las 17:37 a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y se enumeran dos llamadas al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (a las 21:27 y 21:31 horas), y tres a la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Teresa Ribera (a las 20:22, 20:55 y 21:03 horas).

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, criticó la tardanza del presidente, Calos Mazón, en mostrar el listado de llamadas que realizó el día de la dana del pasado 29 de octubre y al respecto ha señalado que "puede enseñar todas las listas que quiera, pero desde luego lo que no puede enseñar, y de lo que no tenemos ninguna imagen gráfica, es dónde estaba y qué estaba haciendo en las horas más críticas en la historia de nuestra Comunidad Valenciana".

Además, Bernabé ha lamentado que "todavía no hemos escuchado por qué no le contestó" a las llamadas telefónicas a la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, "en los momentos más críticos de la tarde, cuando ya la situación era altamente tensa y peligrosa para miles y miles de personas que estaban en las ciudades que estaban siendo devastadas por el agua".

La oposición en Las Cortes Valencianas ha calificado de "incompleto" y "parcial" el listado de llamadas del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del día de la dana remitido a la comisión parlamentaria de investigación, y Compromís ha anunciado que recurrirá a la Justicia para obtener más información.