Mazón pide comparecer el martes en la comisión de investigación sobre la dana en Las Cortes

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha solicitado comparecer a petición propia en la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, en la sesión del próximo martes 11. Mazón ha dirigido este miércoles por la tarde, dos días después de anunciar su dimisión, un escrito a la mesa de la comisión de investigación en el que solicita comparecer "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos" que constituyen el órgano.

En la sesión del próximo martes estaban citados a comparecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Mª Jesús Montero (Hacienda), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la ex ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, según acordó la mesa de la comisión, que preside Vox.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ya descartó que tanto Sánchez como los ministros fueran a comparecer en Les Corts porque no tienen obligación de hacerlo al ser representantes estatales.

Tampoco comparecerá Bernabé, quien ha coincidido este miércoles en justificar que los miembros del Ejecutivo central rinden cuenta "en el Congreso y en el Senado, en las Cortes Generales", al tiempo que ha tachado de "circo" la comisión de investigación de Les Corts por no haber citado todavía a las víctimas. También ha vuelto a instar a Mazón a declarar como testigo ante la juez que instruye la causa penal de la dana.