Montero avisa a Ábalos que ni el Gobierno ni el PSOE "se van a dejar chantajear" con sus "mentiras" para defenderse

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha avisado este viernes al ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos de que ni el Gobierno ni el PSOE "se va a dejar chantajear por nadie", ni por "mentiras o bulos" que el ex dirigente socialista pueda difundir dentro de una "actitud de defensa" para eludir la cárcel en la que este pasado jueves ingresó de forma provisional.

En una atención a medios en Lebrija (Sevilla) antes de presidir la entrega de los Reconocimientos Menina Andalucía 2025, María Jesús Montero se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre distintas declaraciones realizadas en las últimas horas por José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo acordó este jueves enviar a prisión provisional sin fianza, al igual que a quien fuera su asesor Koldo García, por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel.

En concreto, a Montero le han preguntado por declaraciones de Ábalos en una entrevista en el diario 'El Mundo' publicada este viernes que vinculan a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el rescate de la aerolínea Air Europa, unas palabras que la vicepresidenta primera del Ejecutivo y vicesecretaria socialista ha enmarcado en una "actitud de defensa" del exministro.

En todo caso, ha advertido de que Ábalos "sabe perfectamente" que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez "jamás se va a dejar chantajear por nadie", y ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE "desde el minuto cero" frente a Ábalos una vez que "conoció" el caso de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien desde el partido se le "pidió responsabilidad política" y que "entregara el acta de diputado", además de que se le "expulsó" de la formación, ha subrayado.

Montero ha remarcado así que el PSOE ofreció "explicaciones" y actuó con "absoluta transparencia respecto a lo ocurrido", así como se ha puesto "a disposición de la justicia" desde el inicio, al igual que el Gobierno, según ha abundado Montero, quien ha señalado que para los socialistas "es muy triste, muy doloroso que alguien de nuestras filas protagonice comportamientos de este tipo".

La también secretaria general del PSOE de Andalucía ha subrayado que "cualquier persona que eluda la legalidad y que, sobre todo, abuse de la confianza de aquellos que han puesto en él responsabilidades muy importantes" tiene "toda la condena" de los socialistas, y ha apuntado que el "sentimiento de pesar" que ahora anida en el partido en torno a este asunto "nos acompañará durante un tiempo", aunque a la vez tienen que estar "orgullosos de la respuesta" que la formación ha dado, que "ha sido muy contundente", de tolerancia "cero con la corrupción", según ha enfatizado.

La vicepresidenta también ha aprovechado para advertir de que "en los últimos tiempos estamos asistiendo" a comportamientos de "personas que tienen un pie en la cárcel, bien sea porque estando quieren salir, o porque estando fuera no quieren entrar", que "se dedican a intentar implicar con mentiras, con bulos a personas inocentes porque creen que van a llegar a un mejor acuerdo sobre su propia sentencia".

"Me preocupa que esto ocurra", ha avisado Montero porque, según ha agregado, aunque "la verdad" termina "siempre esclareciéndose, hay una pena de telediario de personas que son mencionadas gratuitamente, sin ningún tipo de argumento, sin ninguna evidencia, todo lo contrario".

El rescate de Air Europa

La ministra de Hacienda se ha referido en ese punto concretamente al rescate de Air Europa para subrayar que fue una operación "investigada, auditada, fiscalizada por todo el mundo", por "órganos de control" como la Intervención General, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia Europeo, ha enumerado antes de valorar que fue además una actuación "de éxito", porque la compañía aerolínea "ha devuelto anticipadamente la totalidad del préstamo, sin esperar al tiempo que tenía para poder devolverlo, y ha pagado al Gobierno de España 100 millones de intereses por haber recibido ese préstamo".

Montero ha defendido así que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que "da paraguas a este tipo de operaciones, ha sido un éxito y ha salvado miles de empleos", que, en el caso de Air Europa son unos "4.000", según ha puesto de relieve.

La vicepresidenta ha subrayado además que la operación de rescate se adoptó en un momento en el que "el país estaba inmovilizado" por la pandemia de Covid-19, y las aerolíneas "sufrieron mucho" por "la falta de vuelos, de movilidad" en aquel momento de crisis sanitaria.

Dicho esto, Montero ha incidido en opinar que las declaraciones de Ábalos responden a "una estrategia de defensa" propia de "personas que, teniendo un pie en la cárcel, o estando ya directamente" en ella como el exministro, "piensan que intentar implicar a otras personas, sobre todo cuando son políticos, les puede aportar un beneficio en términos de su sentencia".

Ha agregado que los socialistas quieren "que se esclarezcan las cuestiones y, por supuesto, aquellos que tengan que responder ante la justicia, que lo hagan".

Prostitución

Por otro lado, a la vicesecretaria general del PSOE le han preguntado también por la supuesta relación de Ábalos con la prostitución al hilo de lo que se escucha en conversaciones grabadas al exministro que a Montero le provocan "repugnancia", según ha comentado ella misma.

La dirigente socialista ha subrayado que, "para un partido" como el PSOE "que lucha por la igualdad" y que tiene el feminismo como "una de sus principales señas de identidad", es "una vergüenza que haya personas que hagan esto".

En todo caso, Montero ha valorado que, "a raíz de esta cuestión", el PSOE "es el único partido en España que ha incorporado dentro de su código de conducta que el consumo de la prostitución conlleva la apertura de un expediente disciplinario y una posible expulsión del partido".

Montero ha considerado "muy importante" este paso porque, según ha subrayado, "no hay ningún partido político en España" al margen del PSOE que "haya entendido que es incompatible la militancia" en su formación "con el consumo de la prostitución", tras lo que ha indicado además que su organización aboga por "eliminar la prostitución", y para ello ha llevado ya "iniciativas al Congreso de los Diputados que no contaron con la mayoría de la Cámara", pero en las que van a "seguir insistiendo para abolir" esta práctica, según ha remarcado la dirigente socialista.