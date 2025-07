Noelia Núñez insiste en que fue "un error" y pide a López y Puente que demuestren su currículum

La ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha retado este jueves a algunos ministros y políticos del PSOE a dimitir si han mentido en su formación académica y ha insistido en que tuvo un "error" a la hora de exponer su currículum en la página web del Congreso.

"El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño. Y luego Patxi López dice que estudió una ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no. Yo sí me he matriculado y sí tengo asignaturas cursadas y tengo un expediente académico. Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestra la suya", ha argumentado en una entrevista en Cuatro.

Así se ha expresado un día después de presentar su dimisión de todos los cargos orgánicos e institucionales después de admitir "una equivocación" que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre sus estudios, en la que señala que tiene un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración cuando no finalizó esos estudios.

Puente "disfruta" con su "dolor" porque "no es buena persona"

"Claro que sí", ha respondido al ser cuestionada sobre si el ministro de Transportes, Óscar Puente, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, o el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, deberían hacer lo propio si se demuestra que mintieron sobre su formación académica.

Preguntada sobre si cree que Puente está "disfrutando de su dolor", Núñez ha señalado que "seguro que sí" porque, bajo su punto de vista, "no es buena persona, ni él ni nadie del Gobierno". "Yo no sé si (Óscar Puente) ha ido a cazarme, pero es una actitud muy del PSOE el señalar a quienes hacemos oposición. Pero yo no me voy a callar", ha advertido.

La ex diputada del PP, que ha reconocido que han sido horas "duras" para ella y su familia, ha explicado que habló con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno del Congreso del pasado martes, horas después de que comenzara la polémica.

"No opacar" la "derrota" del PSOE en el Congreso el martes

"Yo expliqué todo, mostré todo, lo acredité documentalmente, acredité mi expediente, acredité mis matrículas e incluso los pagos, para que constase que además lo he pagado yo", ha recapitulado Núñez.

Además, ha defendido que si hubiera seguido en política "atrincherada" habría contribuido a la "desafección permanente hacia la política". "Decidimos, en este caso, y yo creo que era lo importante, que durante el pleno no hubiera otro titular que opacara, en este caso, la derrota parlamentaria del Gobierno", ha añadido, antes de asegurar que ya ha formalizado su dimisión en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde también es concejala y portavoz del PP, y que haría lo mismo en el Congreso de los Diputados este mismo jueves.