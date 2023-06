El número dos de Vox en Valencia asegura que la violencia de género no existe

Primera polémica en la Comunidad Valenciana a propósito de la violencia de género, y seguramente no será la última. El número dos de la lista de Vox a Les Corts por Valencia, José María Llanos, ha afirmado este viernes que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe" y ha señalado que en su partido defienden desde el principio que las personas no tienen "género", sino que "tienen sexo".

Así lo ha señalado Llanos en declaraciones a TVE, un día después de conocerse que el programa de gobierno de PP y Vox para la Generalitat no habla de violencia machista sino de erradicar "violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

Llanos, quien ha sido diputado en la pasada legislatura y que en las elecciones autonómicas del 28 de mayo concurrió en la lista de Vox tras Carlos Flores, quien en 2002 fue condenado por maltrato contra su ex mujer, ha insistido en que "las víctimas son víctimas, y los delincuentes son delincuentes, sean hombres o sean mujeres, o sean dependientes, o sean ancianos, o sean niños". La violencia intrafamiliar, ha afirmado, "supone que en las relaciones afectivas se puede generar violencia, y si la víctima muchas más veces, como es cierto, es una mujer, estará más protegida con penas más duras por parte de los gobiernos en los que Vox esté", ha indicado.

Posteriormente, y ante la polémica suscitada, Llanos ha rectificado en parte sus palabras. "Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género", ha señalado en un mensaje de Twitter, en el que añade que en su partido lucharán por "por erradicar todo tipo de violencia" y por ofrecer un marco jurídico que "permita proteger a todas las víctimas".

La reacción de Feijóo

Ante estas declaraciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que "la violencia de género existe" y que su partido no dará "ni un paso atrás" en la lucha contra esta lacra, ni a renunciar a sus principios cueste lo que les cueste. "La violencia de género existe y cada asesinato de una mujer nos conmociona como sociedad. Desde el Partido Popular no daremos ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra. No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste", ha escrito en Twitter.

El presidente del PPCV y futuro president de la Generalitat Valenciana gracias a un pacto con Vox, Carlos Mazón, ha calcado las palabras de Feijóo ha aseverado este viernes que "la violencia machista sí que existe, que la violencia de género sí que existe" y que el Consell que presida no dejará de luchar contra esa "lacra social".

Por parte de la izquierda, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha replicado a Feijóo, que "pactar con quienes niegan la violencia de género y los derechos de las mujeres es un enorme paso atrás".