Los obispos creen que el Rey emérito "tiene derecho" a fijar su residencia en España

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha asegurado que el rey emérito Juan Carlos I "tiene derecho a fijar su residencia dentro" de España y hacerlo con todas las "condiciones", "derechos" y "deberes" de un ciudadano español.

"Lo importante es que el rey Juan Carlos, al que hemos de reconocer que ha sido Rey de España en un momento tan concreto de la vida española, que fija su residencia fuera, tiene derecho a fijar su residencia dentro, y al fijar su residencia aquí hacerlo con todas las características, con todas las condiciones, con todos los derechos y con todos los deberes de un ciudadano español", ha manifestado.

Preguntado por la escalada de violencia entre Estados Unidos e Irán, Argüello ha precisado que "ante esto, los atajos o las soluciones fáciles o el poder decir un eslogan por parte de unos u otros" es "precipitado", aunque ha añadido que sí hay que "tomar conciencia de la situación de riesgo tan grande" y que "sería preocupante que el único proyecto de regeneración de la Unión Europea fuera el proyecto de rearme" si no se cuidan más "antes y mejor otros proyectos".

Según ha precisado el arzobispo de Valladolid, los "dos polos que están en juego" son "la realidad de la fuerza, de la violencia ante la cual hace falta tomar medidas, prevenir", utilizar argumentos de "legítima defensa", y "la legalidad internacional". Si bien, ha lamentado que esta última tenga "tan poco peso" no solo ahora, sino "en tantos y tantos conflictos" y ha criticado que a veces se pide respeto a la legalidad internacional al tiempo que "no se cumplen las reglas del juego de la legalidad interna".

Rechaza las puertas abiertas indiscriminadas a los migrantes

Por otro lado, sobre la regularización de migrantes, el presidente de la CEE ha aclarado que "la Iglesia nunca ha planteado una cuestión de puertas abiertas indiscriminadas para todo el que quiera venir" aunque ha insistido en que a "los que llegan hay que acogerlos, cuidarlos, promoverlos, integrarlos".

En este sentido, ha reiterado el apoyo de la Iglesia a la regularización extraordinaria aunque ha subrayado que él hubiera deseado que se hubiera debatido en el Congreso la iniciativa legislativa popular "con los criterios que se daban en la iniciativa primera" que, a su juicio, "eran más exigentes de lo que ha planteado el decreto del Gobierno ahora".

En todo caso, ha reconocido que hay muchos cristianos que tienen "dudas", a los que "no les gusta" el apoyo de la jerarquía eclesiástica a los migrantes y, en este sentido, ha advertido de una "doble vida" de algunos que son "católicos en el templo y en los días marcados en rojo" pero no "en lo que tiene que ver con los asuntos de la vida ordinaria, la economía, las relaciones sociales".

En esta línea, se ha referido al aborto y ha dicho que se ha convertido en "una especie como de chivo expiatorio" que pone en juego "si de verdad el progresismo de la Europa occidental y del mundo occidental se mantiene o no".

Además, ha puntualizado que es un tema en el que hay fieles que asumen "los criterios mundanos con una especie de doble vida". "Yo en la iglesia soy católico y además bien, incluso doy 'pelas' para que la Iglesia se mantenga pero luego en los otros asuntos ustedes quédense en su sacristía, porque en los otros asuntos, ni para los fines, ni para los medios, aquí hay nada que decir", ha afeado.

Partidos que "supuestamente" defienden el humanismo cristiano

Para Argüello, es "una falacia hablar de derecho al uso del propio cuerpo" cuando se habla del aborto porque "la defensa de la vida es una línea roja" y ha indicado que a veces incluso dentro de la propia Iglesia se considera "impopular" posicionarse al respecto y algunos proponen "dejarlo estar". También ha reprochado la postura sobre el aborto de "partidos políticos que supuestamente quieren defender un humanismo cristiano".

Si bien, ha insistido en que "no es una cuestión de cristianos o no cristianos "o de fanáticos ideológicos que quieran desde su fanatismo ideológico mantener una posición que es científicamente insostenible". "Lo cual no quiere decir llevar a la cárcel a la gente, ojo, hay un bien jurídico a proteger y luego una estrategia penal para proteger todo esto", ha matizado.

Esperan que el Papa infunda "confianza para buscar encuentros"

Asimismo, Argüello ha deseado que el papa León XIV en su próxima visita a España regale a los ciudadanos "un anuncio de confianza, y desde la confianza buscar encuentros". "Lo que nosotros esperamos de la visita del papa es ser confirmados en la fe, la esperanza y la realidad", ha manifestado.

El arzobispo de Valladolid ha recalcado que aún "no hay calendario oficial como tal" de la visita en la que el pontífice viajará a Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria del 6 al 12 de junio, lo que se conocerá tras la visita que está realizando esta semana una comisión de la Santa Sede.

"Se confirmó la semana pasada que el Papa visita España en esos días, pero el calendario como tal no está aprobado: Precisamente por eso están aquí en los responsables de la Santa Sede de organizar los viajes del papa, para conocer con más en detalle la propuesta, visitar los lugares y luego decirlos al papa, a la Secretaría de Estado y confirmar los sitios", ha explicado Argüello.

Lo que sí se conoce es que León XIV intervendrá durante su visita a España ante las Cortes en una sesión solemne de ambas cámaras, una propuesta que "desde el principio" ha estado en el borrador de trabajo que la CEE trasladó al Vaticano.

Fue la semana pasada cuando el presidente de los obispos escribió al Congreso y al Senado para plantear esta iniciativa. "Esperamos ahora la contestación" de las Cortes "con una invitación formal", ha dicho Argüello.

"El papa no visita un país, dado que es jefe de Estado, si no hay una invitación de las autoridades del sitio. Y no visita instituciones tan importantísimas como las Cortes Generales, si no se produce también una invitación", ha aseverado el prelado.

Fuentes de la Conferencia Episcopal han explicado a EFE que de manera informal ya se ha confirmado que el papa intervendrá en una sesión conjunta, pero "es una cuestión protocolaria" porque el pontífice "no puede asistir sin una invitación al ser un jefe de estado".

La promoción de la mujer, en riesgo por "las ideologías de género"

Argüello ha avisado de que la propuesta de promoción de la mujer, aunque "imprescindible", corre el "riesgo" de ser "devorada" por las "ideologías de género". "Las propuestas de promoción de la mujer evidentemente imprescindible, necesaria en la sociedad y en el mundo --y que desde ahí hay un anuncio del Evangelio que subraya la dignidad humana-- corre el riesgo evidentísimo de ser devorada por las ideologías de género y hay determinados planteamientos de las ideologías de género que también en el interior de la Iglesia nos hacen vivir un conflicto respecto del que puede ser el diálogo de varones y mujeres, de todos en el conjunto de la Iglesia", ha subrayado Argüello en un desayuno informativo organizado por La Razón.

Asimismo, ha advertido de otros "riesgos ideológicos" y ha enumerado la "teología de la liberación, teología de la prosperidad, teologías feministas influidas por las ideologías de género, teologías de la descolonización, teologías de la nación".

Por ejemplo, ha indicado que "hoy en Hispanoamérica surge la llamada teología de la descolonización que pone en cuestión lo que fue la evangelización de América, el descubrimiento con todo lo que lleva consigo, con la ambigüedad de lo humano" y aunque ha reconocido que "es evidente que en la evangelización de América hubo espadas y rosarios, hubo Evangelio y rapiña", ha defendido que "en conjunto" es "una experiencia" sobre la que "España podría sentirse razonablemente orgullosa" y también "la Iglesia" por "haber llevado allí el Evangelio".

"Pero hoy la teología de la descolonización influida por el pensamiento woke genera conflictos, evidentemente también en una vuelta, en un querer recuperar determinados valores de la comprensión de la persona, de la familia, de la influencia de la fe en la sociedad la vuelta a un modelo, si se me permite --aunque no creo que en España nadie pida esto, pero puede haber algunos ramalazos de esto--, de vuelta a un modelo de cristiandad que pone en riesgo el cristianismo, pone en riesgo la vida evangélica", ha concretado.

En este sentido, ha precisado que durante la reunión que los obispos mantuvieron el pasado mes de noviembre con el Papa León XIV, el Pontífice no les habló "de ninguna ideología en concreto ni mencionó a ningún grupo en concreto" sino que les advirtió de los riesgos de las "ideologías" en general.