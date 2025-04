Pedro Sánchez niega que la energía solar causara el apagón y exigirá responsabilidades a "los operadores privados"

A medida que se recupera el suministro eléctrico se adivina la polémica política sobre las causas del gran apagón de este lunes. Y si las culpables son las fotovoltaicas o las nucleares. Pedro Sánchez ha negado esta mañana que un exceso de generación de la energía solar o la falta de centrales nucleares hayan sido los causantes del corte general. "No hubo un problema de exceso de renovables ni de falta de cobertura. Estamos hablando de que la demanda de electricidad era, relativamente, baja en esos momentos. Quienes dicen que esto se ha debido a la falta de nucleares, faltan la verdad. La recuperación se ha producido gracias a las interconexiones, a la generación hidroeléctrica y al ciclo combinado", ha indicado el presidente del Gobierno al término de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que ha presidido el Rey.

Sánchez ha llegado a asegurar que las nucleares, más que aportar una solución en el día de ayer, han sido un problema. Cinco centrales nucleares siguen desconectadas, según el presidente del Gobierno, porque sus operadoras lo han decidido. La recuperación se ha hecho a costa de la generación hidroeléctrica y de ciclo combinado, que se alimenta de gas natural.

Por todo ello, el Gobierno de España ha abierto una comisión de investigación técnica e independiente para aclarar las causas. A dicha comisión, que liderará el Ministerio de Transición Ecológica, se unirá otro informe independiente de la Comisión Europea. De momento, Red Eléctrica Española sí ha indicado que el apagón se produjo como consecuencia de dos desconexiones masivas que se produjeron en el "suroeste de España".

Pedro Sánchez, sin embargo, no ha dado por definitiva esta explicación. No es que la haya negado, pero la ve incompleta. El presidente también se refiere a Red Eléctrica como un operador privado -cotiza en bolsa como Redeia-, aunque está participada en un 20% por la Sepi, la tenedora pública de acciones industriales. De hecho, la ex ministra Beatriz Corredor es su presidenta. "No se puede descartar ninguna hipótesis, sería imprudente", ha vuelto a repetir el presidente. Sobre un posible ciberataque, ha subrayado: "Nosotros vamos a hacer nuestro análisis, no pongo en duda nada. Ojalá no sea así y sean otras hipótesis".

Lo que ha indicado Red Eléctrica es que se produjeron dos desconexiones masivas de energía fotovoltaica en una zona, sin definir, del suroeste español. La primera desestabilizó pero no tumbó el sistema, lo que sí consiguió el segundo. Según los datos de Sánchez, en el momento previo a la desconexión, la demanda de electricidad en España era de 25.180 megavatios (Mw), una cantidad habitual, incluso baja, a la que se estaba dando respuesta sin problema hasta ese momento. "Fue un evento extraordinario en una situación normal", ha remarcado el presidente.

"El Gobierno de España va a llegar hasta el fondo de este asunto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados para que esto no vuelva a ocurrir", ha explicado. "Lo que sucedió ayer no puede volver a ocurrir -ha dicho Sánchez-, la opinión pública tiene preguntas, nosotros también tenemos preguntas, y los ciudadanos van a obtener respuestas"-

El Gobierno mantiene la declaración de "crisis de electricidad", aunque el suministro se ha ido recuperando en todo el territorio. El Ejecutivo ha liberado tres días de reservas estratégicas de fuel para los hospitales. Los problemas principales se siguen dando en la red ferroviaria. Hasta 35.000 personas fueron rescatadas el lunes pasado.

El presidente ha elogiado la coordinación que ha mantenido con los gobiernos autonómicos y, en especial, con aquellos que se acogieron al nivel 3 de emergencia, lo que supone la asunción de la coordinación por parte del Ejecutivo central. Andalucía ha sido una de ellas. Varias de estas comunidades ya han pedido que se baje a nivel 2.

"España, afortunadamente y con toda la cautela, está superando lo peor de la crisis y camina hacia la recuperación, hacia la total normalidad", ha subrayado Sánchez. "La coordinación con las comunidades autónomas ha sido leal", ha insistido.