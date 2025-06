Pedro Sánchez ve el aval del TC a la amnistía una "magnífica noticia" que cierra una crisis

Bruselas/El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía es una "magnífica noticia" para España y cree que cierra una crisis como la de Cataluña que, recalca, nunca debió salir de la política.

Sánchez se ha referido a la decisión del TC de avalar la Ley de Amnistía en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo de Bruselas.

"Lo que yo siempre reproché a la anterior administración del Partido Popular es haber renunciado a la política y haber descargado en el poder judicial toda la respuesta a esta crisis territorial y la crisis constitucional que vivió España desde el año 2011 hasta el año 2017 o, incluso 2019, con la sentencia del Tribunal Supremo", ha añadido.

Ha recalcado que España es un Estado social y democrático de Derecho y que la iniciativa legislativa que salió del Congreso de los Diputados es constitucional, tal y como ha recordado que siempre había dicho el Gobierno.

Al mismo tiempo ha destacado la importancia de poner en valor la política como palanca de transformación y aportación de soluciones a conflictos muy difíciles como el que atravesó Cataluña.

Sánchez se ha reiterado en sus declaraciones de este miércoles en las que dijo ser muy consciente de los ataques que está recibiendo el Gobierno, que consideró que también tiene que ver con la ley de amnistía que impulsó, pero que, pese a todo, "merece la pena".

"A pesar de todos los pesares, lo que está haciendo este Gobierno es muy importante para algo que es fundamental si queremos garantizar la unidad de España y también nuestro desarrollo y nuestra prosperidad, que es la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios", ha manifestado.

Preguntado por los informadores por las palabras del ex presidente Felipe González, que ha avanzado que no votará al PSOE por la "barrabasada" de la amnistía, Sánchez no ha contestado y les ha emplazado a la rueda de prensa que ofrecerá al término del Consejo Europeo.

Desde Bruselas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves que el aval del Constitucional a la ley de amnistía es "una vergüenza" para cualquier demócrata ya que su promulgación fue "un ejercicio de corrupción política".

"Lo que se ha venido es a validar la autoamnistía, que ha sido la moneda de cambio que ha entregado el señor Sánchez para ser presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones generales", ha apuntado en una rueda de prensa en Bruselas.

Feijóo ha afirmado que, diga lo que diga un TC "dividido", es "una vergüenza para cualquier demócrata" y ha recordado que la sentencia ha llegado antes de que se escuche al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ha sido activado por el Tribunal Supremo.

Además, ha señalado, la ley con la que se "compró" la investidura de Sánchez la negoció el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que está imputado por corrupción por el Tribunal Supremo, ha recordado.

Hay "pocas dudas", por tanto, de que es "inmoral" y de que es "doblemente una transacción corrupta" porque el que transacciona la ley de amnistía entre el Partido Socialista y Junts es "una persona presuntamente corrupta" que sigue las instrucciones de Sánchez.

La sentencia defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria ni responde a un capricho y que el porqué de la ley es "jurídicamente indiferente".

Considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente con una política tendente a paliar los efectos del procés y "a conseguir una mayor paz ciudadana, mediante la reducción de las sanciones" impuestas, que favorezca una "mejora de la convivencia y de la cohesión social" en Cataluña.

Ahora bien, la resolución no afecta al ex presidente catalán Carles Puigdemont ni al ex vicepresidente Oriol Junqueras ni al resto de líderes independentistas, a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por el delito de malversación.