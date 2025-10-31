Un periodista resulta gravemente herido en las protestas contra un acto de Vito Quiles en la Universidad de Navarra

La tensión estalló este jueves en Pamplona cuando un grupo de radicales violentos irrumpió en el campus de la Universidad de Navarra para boicotear un acto convocado por el comunicador Vito Quiles, que tuvo que ser finalmente cancelado.

El balance de la jornada deja dos detenidos y al menos cinco personas heridas, entre ellas cuatro agentes de la Policía Nacional y un periodista de El Español, José Ismael Martínez, quien fue atacado con extrema violencia por encapuchados vinculados a movimientos abertzales mientras cubría las protestas.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los agresores propinando patadas y puñetazos al reportero, que terminó en el suelo mientras continuaban golpeándolo hasta que agentes policiales lograron intervenir.

Martínez explicó desde el hospital a la cadena Telemadrid que vio acercarse a varios individuos vestidos de negro que comenzaron a lanzarle "piedras y otros objetos"; pese a llevar su acreditación a la vista, al sacar el móvil para hacer fotos fue insultado y, al identificarse como periodista, los radicales se abalanzaron sobre él y empezaron a golpearle.

La Universidad de Navarra y el Gobierno Foral han repudiado los graves disturbios, subrayando que estos hechos “no representan los valores” de la institución. El centro académico insistió en que el campus debe ser un espacio de convivencia, diálogo y respeto, donde la violencia no tiene cabida, y lamentó que un acto universitario terminara derivando en agresiones y ataques a la libertad de prensa.