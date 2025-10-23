Tensión a las puertas de la Universidad Pablo de Olavide ante Vito Quiles: "Fuera fascistas de la universidad"

En el marco del extenso tour por España que el activista de ultra derecha Vito Quílez (Elche, 2000) protagoniza este otoño, los exteriores de la sede de la Universidad Pablo de Olavide han sido el escenario de momentos de tensión entre detractores y simpatizantes del joven convocados a las 19:30 horas de la tarde.

En varios vídeos difundidos en redes sociales se muestan decenas de jóvenes portando tanto banderas carlistas y franquistas, banderas de España atadas a la cintura y varias pancartas cuyo mensaje va dirigido al agitador social: "Fuera fascistas de la Universidad". En el acto, efectivos del cuerpo de Policía Nacional controlan el ambiente en el espacio educativo dode se han escuchado cánticos "Puto rojo el que no vote" o "Pedro Sánchez hijo de puta".

Cabe destacar que el pasado 17 de octubre Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO) comunicó que "no autoriza ni ampara la realización de 'España Combativa', una gira liderada por el periodista Vito Quiles", que previsiblemente podría celebrarse en el campus de la universidad sevillana . En un comunicado, la UPO señaló que "con carácter general, y en este caso en particular, no autoriza ni ampara actividades ni manifestaciones dentro de su campus, que no solo implican la ausencia absoluta de contenido educativo o académico, sino que persiguen alterar el orden público, atentar contra la convivencia y originar conflictos y altercados cuyas consecuencias ya se han podido observar en la Universidad Autónoma de Barcelona".

Estudiantes portan pancartas 'Fuera fascistas de la universidad' / EFE

Si bien durante la tarde de este jueves la concentración está teniendo lugar a las puertas de la sede universitaria, Quiles retiraba esta mañana la celebración de una concentración con sus conocidos lemas aludiendo a un "movimiento patriótico imparable".

Del igual modo, en la tarde del miércoles 23 de octubre tuvo lugar una concentración similar en el marco de la misma gira del ultra derechista que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada también marcado por la tensión, un amplio dispositivo policial y enfrentamientos verbales entre grupos de ideología opuesta. La cita, incluida en la gira "España combativa" que Quiles desarrolla por distintas universidades españolas, ha convertido durante la tarde del miércoles la Plaza de la Universidad en un foco de polarización y gritos cruzados. Está previsto que continúen los actos en Málaga (24 de octubre viernes), última ciudad andaluza; y continúen hasta final de año.