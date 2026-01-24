El PNV ve lógico que coincidan las elecciones andaluzas y las generales

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que “tendría una cierta lógica” que las elecciones generales coincidieran con las andaluzas, previstas para junio de este año, pues, a su juicio, prolongar la legislatura “más allá del verano” sería “terrible”.

En una entrevista en Onda Cero, Esteban consideró que “sería muy irregular acabar la legislatura” en 2028, pues la situación “no es cómoda para nadie”, sin una mayoría parlamentaria que permita aprobar nuevos presupuestos y legislando solo a través de decretos leyes. “Arrastrar esta situación año y medio yo creo que no es bueno, ni para el país, ni para los partidos políticos, ni para la ciudadanía “, subrayó el presidente del Euzkai Buru Batzar.

Esteban calificó de “Tour de France en etapas” las diferentes citas electorales en Extremadura (el pasado 21 de diciembre) Aragón (8 de febrero) y Castilla y León (15 de marzo).

Y señaló los comicios en Andalucía (previstos para el próximo mes de junio) como una “fecha importante”, ya que “no es una comunidad autónoma más” a nivel regional, ni tampoco en el ámbito nacional. “Son muchos los escaños que se juegan ahí”, apuntó el líder jeltzale, para a continuación destacar que la cita para renovar el Congreso y el Senado “podría ser a una” con las elecciones al Parlamento andaluz, pues “tendría una cierta lógica”. “Más allá del verano, las tensiones en el Congreso de los Diputados y en el Senado van a ser terribles”, insistió.

No obstante, Esteban recordó que solo el presidente del Gobierno tiene “la llave” para la convocatoria electoral, y que Pedro Sánchez lo hará “cuando demoscópicamente crea que le conviene”. “Solo está en su cabeza, no creo que en la de nadie más, y que tampoco lo comparta con gente de su partido”, ha sugerido.