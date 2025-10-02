El PP asegura que la decisión sobre un posible adelanto electoral sólo la toman los presidentes autonómicos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha subrayado este jueves que la decisión de adelantar elecciones en las comunidades sólo corresponde a los presidentes autonómicos y ha desmentido que exista "cualquier tipo de organización conjunta u orquestada".

Tellado, que se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de convocatorias electorales en varias comunidades, tras una reunión en Cantabria, ha señalado que fijar las fecha de las elecciones es una competencia exclusiva de los presidentes y la dirección del partido respeta "cualquier decisión".

"Desde Génova lo único que podemos hacer es respetar esa autonomía de que cada presidente, en función de la situación política de su comunidad, pueda decidir una cuestión como esa. Y por lo tanto, yo desmiento que haya cualquier tipo de organización conjunta y orquestada", ha incidido.

En opinión de Tellado, hoy la España autonómica tiene muchísima más estabilidad que el propio Gobierno de España, que "vive en la inestabilidad absoluta".

Síndrome posaborto

El dirigente popular ha respaldado también las declaraciones de este jueves del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien, a su juicio, ha matizado y ha "explicado con claridad" que nadie va a obligar a ninguna mujer a recibir información por parte del Ayuntamiento.

Esa información, ha añadido Tellado, no la va a determinar en ningún caso Vox, sino técnicos de los servicios municipales y, por lo tanto, profesionales.

"Esa es la postura que ha expresado el alcalde de Madrid, que nosotros compartimos. También ha dicho que el síndrome posaborto no es una categoría científica reconocida y nosotros lo compartimos", ha añadido.